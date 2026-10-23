Mondiaux de gym : et de quatre pour Hashimoto au concours général

Le Japonais Daiki Hashimoto a remporté le concours général individuel des championnats du monde de gymnastique artistique pour la quatrième fois en s'imposant avec une maîtrise impressionnante jeudi 22 octobre à Rotterdam devant le Chinois Haonan Yang et le Britannique Joe Fraser.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Titré la veille au concours par équipes, le natif de Narita, 25 ans, s'impose définitivement comme le digne héritier de son compatriote Kōhei Uchimura, titré à six reprises entre 2009 et 2015, un record.

D'abord devancé par un Yang imperturbable et malgré un début timide aux deux premiers agrès (sol et anneaux), le triple champion olympique (général et barre fixe à Tokyo et par équipes à Paris) a fini par émerger grâce à deux prestations époustouflantes aux barres parallèles et à la barre fixe.

Le champion olympique en titre, son compatriote Shinnosuke Oka, a lui vécu une mauvaise soirée. À la dérive au saut avec deux réceptions complètement manquées qui l'ont écarté (en 4e rotation) de la course au podium, le natif d'Okayama, 22 ans, a finalement échoué en 8e position finale.

La frustration a été plus grande encore pour le Russe Arsenii Dukhno qui ne concédait qu'un dixième de points de retard sur Hashimoto à l'amorce de la dernière rotation. Une chute suite à une mauvaise prise à la barre fixe l'a écarté de la course à l'or et même éjecté du podium (7e).

Les Mondiaux se poursuivent jeudi 22 octobre avec le concours général individuel dames.

L'Algérienne Kaylia Nemour qui a terminé en tête des qualifications a le potentiel pour jouer l'or grâce à sa routine d'une exceptionnelle difficulté aux barres asymétriques et de ses progrès significatifs à la poutre.

Elle devra toutefois se mesurer aux Américaines Claire Pease, Hezly Rivera, Charleigh Bullock, et surtout Blake Blakely qui a impressionné au saut et à la poutre mercredi dans le concours par équipes, et qui est sortie des qualifications en deuxième position.

La jeune prodige chinoise Ke Qinqin (16 ans), qui reste sur une victoire aux Jeux asiatiques et a porté la Chine vers l'or mercredi, est elle aussi une prétendante au titre, ce que n'est sans doute pas encore la pépite française Elena Colas (16 ans et 4e des qualifications).

Mais la jeune femme, médaillée à quatre reprises aux derniers Euros à Zagreb (dont l'or à la poutre), évoluera sans pression et pourrait brouiller les cartes dans la chasse au podium.

AFP/VNA/CVN