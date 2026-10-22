NBA : Doncic fait le show pour la première des Lakers, Minnesota terrasse Miami

La NBA est de retour et le show avec ! Luka Doncic a régalé mercredi 21 octobre les fans des Los Angeles Lakers contre les Golden State Warriors, quand Minnesota a écrasé le Miami Heat d'Antetokounmpo.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Lakers semblent avoir déjà digéré le départ cet été de leur King LeBron James pour Philadelphie. En tout cas, Doncic (28 points, 8 rebonds, 7 passes) a tout fait pour et son équipe s'est imposée 127-105.

Le Slovène, meilleur marqueur de la saison dernière avec 33,5 points de moyenne, a multiplié les gestes d'exception : un improbable panier du milieu de terrain au buzzer pour faire rugir le stade juste avant la mi-temps, une passe dans le dos, à l'aveugle, pour trouver Walker Kessler qui finit accroché au cercle... Le magicien est bien de retour et a aveuglé ses adversaires, dont Stephen Curry (23 points).

Le jeune pivot Kessler a été excellent avec un 12/12 au tir (26 points, dont beaucoup de dunks), et 9 rebonds. Il a été chaudement applaudi pour sa première avec les Lakers depuis son arrivée de l'Utah Jazz à l'intersaison.

Les Timberwolves de Minnesota ont eux aussi été impressionnants face à Miami (131-106), portés par un énorme Anthony Edwards (45 points, 10 rebonds) aux côtés du Français Rudy Gobert, ultra-précieux en défense avec 15 rebonds.

Si le géant grec Giannis Antetokounmpo, double MVP (2019 et 2020), a réussi ses débuts avec le Heat (35 points, 6 rebonds), ses partenaires se sont montrés bien trop timides, par moments comme dépassés par la puissance de Minnesota qui a pu se reposer sur une bonne première de LaMelo Ball (21 points), arrivé de Charlotte cet été.

Les revenants prennent la lumière

Cette première journée a été celle des retours. Après sept années mitigées aux Clippers, Kawhi Leonard a été en jambes avec les Toronto Raptors, avec qui il a remporté en 2019 le seul titre de la franchise: face aux Chicago Bulls (135-92), il a marqué 23 points et pris 6 rebonds, appuyé par le jeune ailier Scottie Barnes (23 pts aussi).

Photo : AFP/VNA/CVN

Passeur ultra-talentueux, le meneur Tyrese Haliburton a également pris du plaisir sur le parquet avec Indiana : après 15 mois sur le carreau à cause d'une rupture du tendon d'Achille, il a marqué 23 points et réussi 12 passes lors de la victoire des Pacers chez les Pelicans de la Nouvelle-Orléans (123-120).

Idem pour Damian Lillard, qui a fêté son grand retour avec Portland (25 points) après un an et demi de blessure, pour offrir une belle victoire aux Trail Blazers contre les Phoenix Suns (124-83), aux côtés d'un autre meneur incroyable, Ja Morant (14 points, 8 passes), qui devra retrouver du rythme après trois saisons hachées et aucun match depuis fin janvier.

À 34 ans, Kyrie Irving n'a inscrit "que" 15 points pour sa nouvelle équipe des Dallas Mavericks contre les Houston Rockets de Kevin Durant (30 points), mais son jeune coéquipier de 19 ans Cooper Flagg s'est lui illustré avec 32 points ! Houston s'est néanmoins imposé à domicile 128-110.

Balle bleue

Les Hawks d'Atlanta ont fait la différence dans le dernier quart-temps à Orlando (132-125), grâce à un excellent Nickeil Alexander-Walker (31 points) et un Jalen Johnson omniprésent (20 points, 14 rebonds), et ce malgré un Paolo Banchero avec le compas dans l'oeil pour le Magic (35 points, 7 rebonds, 10 passes).

Photo : AFP/VNA/CVN

La soirée a aussi été tricolore : dans le 5 de départ, Moussa Diabaté a contribué à la victoire des Charlotte Hornets chez les Brooklyn Nets (110-103), avec 17 points et 8 rebonds, appuyé par Naz Reid (20 pts, 11 rbds) et Dennis Schröder (19 pts), contre un Julius Randle à 33 points chez les Nets.

Dans une ambiance rare à Washington, les Français Bilal Coulibaly (11 pts, 4 interceptions, 2 contres) et Alexandre Sarr (6 pts, 9 rebonds) ont surtout apporté en défense, et proposé de très belles séquences de jeu, avant de prendre le large dans le dernier quart-temps contre Milwaukee (128-116).

Emmenés par un Anthony Davis impressionnant (34 points, 12 rebonds), dont c'était le premier match sous ses nouvelles couleurs, et d'un Trae Young altruiste (20 pts, 13 passes), les Wizards "new look" ont remporté leur match d'ouverture, une première depuis 2017-2018, contre des Bucks orphelins d'Antetokounmpo.

VNA/CVN