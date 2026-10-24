Foot : Messi reçoit le prix Princesse des Asturies du sport

La star argentine du football Lionel Messi a reçu, vendredi 23 octobre à Oviedo, le prix Princesse des Asturies du sport 2026.

>> Mondial-2026 : Lionel Messi, finale fantomatique sur un gazon maudit

>> Foot : l'Argentine fera ses adieux à l'idole Messi lors d'un match amical le 6 octobre

>> Entre émotion et gratitude, Messi encore buteur fait ses adieux à l'Albiceleste

Photo : AFP/VNA/CVN

La princesse Leonor, accompagnée de ses parents, les rois Felipe VI et Letizia, et de sa jeune soeur, l'infante Sofía, a remis le prix à l'octuple Ballon d'or de 39 ans, qui a fait les beaux jours du FC Barcelone et de l'équipe d'Argentine avec laquelle il a été sacré champion du monde en 2022.

Acclamé à son arrivée au théâtre Campoamor de la capitale asturienne par de nombreux fans, dont beaucoup portaient des maillots du Barça, Messi succède au palmarès du prix à la joueuse de tennis américaine Serena Williams, lauréate en 2025.

AFP/VNA/CVN