MotoGP : Jorge Martin forfait en Australie offre un boulevard à Marc Marquez

Coup de théâtre en Australie: le pilote de MotoGP espagnol Jorge Martin manquera le Grand Prix dimanche après s'être cassé le poignet dans une lourde chute lors du sprint samedi 24 octobre, offrant un boulevard à son rival et compatriote Marc Marquez pour le Championnat du monde.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Le Madrilène de l'une des deux machines Aprilia d'usine a déjà perdu sa place de leader au classement des pilotes en ne marquant aucun point à l'issue du sprint de 13 tours (environ 57 km en 20 minutes) et est mené désormais de dix longueurs par le Catalan Marquez au guidon de sa Ducati (355 points contre 365).

"Jorge Martin a été déclaré inapte à courir après s'être fracturé le poignet droit. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement", a annoncé sur X l'organisateur MotoGP, à la suite d'un communiqué d'Aprilia.

Martin, en tête jusqu'ici du Championnat, est tombé au huitième tour et a laissé la victoire à son rival Marc Marquez, lequel partira de nouveau en pole position dimanche et aura toute liberté pour rafler la mise et creuser l'écart au Championnat.

L'Australie est la 18e manche de la saison, avant la Malaisie, peut-être le Qatar en fonction de l'évolution des risques sécuritaires au Moyen-Orient, le Portugal et l'Espagne (Valence).

Incertain pour les derniers GP

On ne sait pas si Martin sera rétabli dès le week-end prochain à Sepang (Malaisie) car "les radiographies ont révélé une fracture du radius et une suspicion de fracture de l'ulna à son extrémité distale", selon Aprilia.

Il "va subir des examens complémentaires afin d'établir un diagnostic définitif", selon des propos de l'écurie rapportés par le site Motorsport.com en français sur place en Australie.

Un coup dur pour Martin qui voit s'échapper ses chances d'un deuxième titre mondial en MotoGP, après celui de 2024 avec une Ducati de l'écurie privée Pramac, face à Marc Marquez qui en a déjà sept dans la catégorie reine de la moto (2013-2014, 2016-2019 et 2025).

Jorge Martin a chuté alors qu'il était deuxième du sprint à la bagarre avec Marquez pour la première place. Il a glissé dans les graviers après que sa machine fut chronométrée dans ce virage à 180 km/h. L'autre Aprilia d'usine est celle de l'Italien Marco Bezzecchi qui a fini quatrième et est troisième au classement du championnat du monde, derrière Martin.

Il y a un autre forfait pour dimanche 25 octobre : l'Espagnol Raul Fernandez, sur une Aprilia de l'équipe Trackhouse, a abandonné durant le sprint puis écrit sur son compte X qu'il fallait "dire au revoir à Phillip Island" car son "doigt a dit +ça suffit+". La fracture est "stabilisée" mais encore "inflammatoire" selon son écurie et le pilote, septième au Championnat, a promis de "revenir à 100%".

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) s'est classé 11e du sprint et son compatriote Johann Zarco (Honda-LCR) a abandonné.

Ce sera le dernier GP de MotoGP à Phillip Island alors que le paddock ne tarit pas d'éloges pour ce circuit tracé au bord de l'océan au sud de Melbourne, "spectaculaire", "fluide et rapide", mais parfois balayé par de redoutables rafales de vent et des orages qui menacent dimanche 25 octobre à partir de 14h00 locales (04h00 en France, GMT+1).

AFP/VNA/CVN