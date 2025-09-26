Équateur : au moins 17 morts lors d'affrontements entre prisonniers

Des détenus appartenant à des gangs rivaux se sont violemment affrontés jeudi 25 septembre dans une prison du Nord-Ouest de l'Équateur, faisant au moins 17 morts, selon la police.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les affrontements entre bandes rivales dans les enceintes pénitentiaires ont fait plus de 500 morts depuis 2021.

Lundi 22 septembre, des affrontements dans une autre prison, à Macahala (Sud-Ouest), avaient causé la mort de 13 détenus et un surveillant. Les heurts ont éclaté dans une prison de la ville d'Esmeraldas, près de la frontière colombienne, où la police a déclaré avoir retrouvé 17 prisonniers morts dans deux blocs distincts de la prison.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent plusieurs hommes allongés sur le sol, torse nu, ensanglantés, dont deux décapités.

APS/VNA/CVN