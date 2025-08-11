Équateur : 8 morts et 3 blessés dans une fusillade devant une boîte de nuit

Huit personnes ont été tuées et trois autres blessées dimanche 10 août en Équateur lorsqu'un groupe d'hommes armés a ouvert le feu sur la foule devant une boîte de nuit de Santa Lucia, une ville de la province occidentale de Guayas, ont rapporté les médias locaux.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les tireurs sont arrivés dimanche 10 août à l'aube à bord de deux voitures et ont ouvert le feu sur les personnes présentes, selon les médias.

La police a déclaré que l'une des victimes, Jorge Urquizo, était le frère du maire Ubaldo Urquizo.

La province de Guayas a connu une forte augmentation des crimes violents, qui sont principalement liés aux activités des gangs.

Le 6 août, le président équatorien Daniel Noboa a déclaré l'état d'urgence pour 60 jours dans quatre provinces, dont Guayas et Manabi, invoquant de graves troubles internes.

Xinhua/VNA/CVN