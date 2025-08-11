Équateur : 8 morts et 3 blessés dans une fusillade devant une boîte de nuit

>> Équateur : huit enfants meurent de leptospirose dans une communauté indigène
|Des soldats équatoriens en patrouille à Quito.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Les tireurs sont arrivés dimanche 10 août à l'aube à bord de deux voitures et ont ouvert le feu sur les personnes présentes, selon les médias.
La police a déclaré que l'une des victimes, Jorge Urquizo, était le frère du maire Ubaldo Urquizo.
La province de Guayas a connu une forte augmentation des crimes violents, qui sont principalement liés aux activités des gangs.
Le 6 août, le président équatorien Daniel Noboa a déclaré l'état d'urgence pour 60 jours dans quatre provinces, dont Guayas et Manabi, invoquant de graves troubles internes.
Xinhua/VNA/CVN