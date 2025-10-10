Le président égyptien annonce la conclusion d'un accord de cessez-le-feu à Gaza

Un accord a été conclu jeudi 9 octobre pour établir un cessez-le-feu et mettre fin à deux années de souffrances et de malheurs à Gaza, a déclaré le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Photo : AFP/VNA/CVN

"Le monde assiste à un moment historique qui incarne le triomphe de la volonté de paix sur la logique de guerre", a écrit M. Sissi sur sa page Facebook.

L'accord a été conclu conformément au plan de paix proposé par le président américain Donald Trump et sous les auspices de l'Égypte, du Qatar et des Etats-Unis, a-t-il ajouté.

Des pourparlers indirects entre le Hamas et Israël ont débuté lundi dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh afin de négocier un plan de paix. Après plusieurs jours de négociations, les deux parties se sont accordées sur la "première phase" du plan de paix soutenu par M. Trump, qui comprend un cessez-le-feu et la libération de plusieurs otages et prisonniers, ce qui marque une avancée majeure dans le conflit qui dure depuis deux ans.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a indiqué que l'accord sur la libération des otages n'entrerait en vigueur qu'après avoir obtenu l'approbation du gouvernement. Le cabinet de sécurité israélien se réunira ce jeudi en fin d'après-midi afin d'approuver le cessez-le-feu.

Jeudi également, l'Égypte a envoyé un convoi d'aide humanitaire par le poste-frontière de Rafah, le seul point de passage reliant la péninsule du Sinaï à la bande de Gaza, ce qui constituait la première livraison depuis la conclusion de l'accord sur la phase initiale du plan de cessez-le-feu pour Gaza, a rapporté la chaîne d'information égyptienne Al-Qahera News.

Le convoi transportait des denrées alimentaires telles que du riz, des pâtes, de la farine et du lait maternisé, ainsi que des médicaments et du matériel médical, d'après la chaîne.

Xinhua/VNA/CVN