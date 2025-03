Vietnam - Laos : 5e dialogue sur la politique de défense

Photo : VNA/CVN

Lors de ce dialogue, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur la situation mondiale et régionale et salué les mécanismes pilotés par l'ASEAN. Elles ont convenu de collaborer pour renforcer la solidarité et le rôle central du bloc dans l'architecture de sécurité régionale.

Concernant la question de la Mer Orientale, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a souligné la position constante du Vietnam, selon laquelle toutes les parties concernées doivent adhérer aux normes et au droit internationaux, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), respecter la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et accélérer les négociations pour parvenir à la signature d'un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

Les vice-ministres ont salué la fructueuse coopération bilatérale en matière de défense depuis le dernier dialogue. Ils ont déclaré qu'à l'avenir, sur la base des accords signés entre les deux ministères de la Défense, les deux parties renforceront les échanges de délégations à tous les niveaux, maintiendront efficacement les mécanismes de consultation et de dialogue, et coordonneront leurs activités en matière de gestion et de protection des frontières.

D'autres domaines importants de coopération conjointe concernent l'éducation et la formation, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le droit militaire. Ils ont également convenu de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel lors des forums et événements multilatéraux organisés par leurs pays.

À l'issue du dialogue, les deux parties ont signé le compte rendu officiel.

Photo : VNA/CVN

Vendredi 28 mars, la délégation vietnamienne de la défense s'est rendue au Commandement militaire de la province de Luang Prabang.

En accueillant la délégation, le général de brigade Sivixay Phengsantisouk, commissaire politique du Commandement militaire provincial, a souligné les résultats positifs de la coopération entre le commandement et ses homologues des provinces vietnamiennes de Son La et de Diên Biên. Les deux parties ont régulièrement échangé des informations sur la criminalité transfrontalière, la sécurité des frontières nationales, les activités d'immigration et la migration irrégulière, tout en intensifiant les patrouilles conjointes conformément aux accords signés.

Hoàng Xuân Chiên a suggéré de poursuivre la mise en œuvre efficace de leur coopération dans le cadre du protocole et du plan annuel de coopération des deux ministères, d'échanger des informations en temps opportun, de traiter efficacement les problèmes émergents dans les zones frontalières et de lutter efficacement contre la criminalité transfrontalière.

Il a déclaré que le ministère de la Défense et l'Armée populaire du Vietnam étaient prêts à faciliter la collaboration bilatérale, la solidarité et la compréhension mutuelle, notamment entre le commandement militaire de Luang Prabang, les unités de garde-frontières et la 2e région militaire du Vietnam, contribuant ainsi à l'amitié particulière entre le Vietnam et le Laos.

VNA/CVN