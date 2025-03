Vietnam - Laos : la vice-présidente du Parlement réaffirme la solidarité de longue date

Le Parti révolutionnaire populaire lao (PRPL) et le Parti communiste du Vietnam (PCV) resteront toujours unis et solidaires pour progresser ensemble, a affirmé Sounthone Xayachak, secrétaire du Comité central du PRPL et vice-présidente de l'Assemblée nationale lao.

Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Sounthone Xayachak a souligné l'étroite coopération et les liens solides entre le PRPL et le PCV, ainsi que l'importance cruciale de cette relation pour la cause révolutionnaire des deux nations.

Elle a rappelé que le PRPL et le PCV partagent une origine commune : le Parti communiste d’Indochine, fondé en 1930 par le Président Hô Chi Minh. Depuis lors, les révolutions du Laos et du Vietnam ont été étroitement liées, unissant leurs forces pour combattre l’ennemi commun et se soutenant mutuellement dans les moments les plus difficiles.

Depuis la libération du Laos en 1975, et durant les 50 dernières années, les deux Partis, les États et les peuples des deux pays ont maintenu une union indéfectible et un soutien mutuel, a-t-elle déclaré.

À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation du PRPL, du 50e de la Fête nationale du Laos et de la commémoration par le Vietnam du 50e anniversaire de sa réunification, Sounthone Xayachak a exprimé sa profonde gratitude et son respect pour l'alliance de combat entre les deux nations.

Elle a réaffirmé que le grand sacrifice des combattants volontaires vietnamiens, qui ont soutenu la révolution lao et considéré le Laos comme leur deuxième patrie, ne sera jamais oublié. Elle s'est engagée à œuvrer avec ses camarades vietnamiens pour préserver et renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux Partis, les États et les peuples du Laos et du Vietnam.

Enfin, elle a adressé ses meilleurs vœux au PCV, à l'État et au peuple vietnamien, leur souhaitant succès et prospérité, et une organisation réussie du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN