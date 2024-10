Promouvoir les relations d’amitié et de coopération multiforme Vietnam - Malaisie

La visite au Vietnam du dirigeant malaisien contribue à consolider et à promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines et aussi à renforcer la coopération législative de manière substantielle et efficace, a affirmé le président de l’Assemblée nationale (AN) du Vietnam, Trân Thanh Mân.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Trân Thanh Mân a eu, le 23 octobre à Hanoï, un entretien avec le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul, en visite officielle au Vietnam.

Partenariat stratégique

Le dirigeant a affirmé que le Vietnam souhaitait promouvoir fortement le partenariat stratégique avec la Malaisie pour qu'il devienne de plus en plus approfondi, substantiel, efficace et concrète, dans le but de porter les liens bilatéraux à de nouveaux sommets. Il a souligné que l'Assemblée nationale du Vietnam était prête à créer toutes les conditions favorables à la coopération entre les deux pays.

Il a proposé que les deux pays renforcent leur coopération dans les domaines de l'investissement, de la technologie, du tourisme, du commerce et de l'énergie, élargissant ainsi l'espace commercial et tirant le meilleur parti des avantages comparatifs de chacun.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Il a demandé de déployer efficacement les mécanismes et accords de coopération existants et de porter bientôt le commerce bilatéral à 18 milliards d’USD dans une direction équilibrée.

Il a souhaité que les deux parties s'efforcent de signer prochainement un accord de coopération dans le domaine Halal ; d'examiner l'ouverture de vols plus directs reliant des sites célèbres entre les deux pays ; de promouvoir les programmes de coopération en matière de formation et de développement des ressources humaines dans les domaines tels que la science, la technologie, les technologies de l'information, l'économie et la gestion de l'éducation.

Appréciant les points de vue et l’option de la Malaisie dans la gestion de la question de la Mer Orientale, le président de l'Assemblée nationale du Vietnam a déclaré que les deux parties devaient se coordonner avec les pays de l'ASEAN pour maintenir la position de l'ASEAN sur cette question, promouvoir la pleine mise en œuvre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), négocier un Code de conduite en Mer Orientale (COC) efficace et substantiel, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Concernant les relations entre l'Assemblée nationale du Vietnam et le Parlement malaisien, Trân Thanh Mân a proposé que les deux parties étudient et favorisent la signature d'un accord de coopération entre l'Assemblée nationale du Vietnam et la Chambre des représentants malaisienne et Sénat, créant une base permettant aux deux parties d'approfondir leur coopération.

Il a souhaité que la Chambre des représentants de Malaisie continue à aider et à créer des conditions favorables pour que la communauté vietnamienne puisse vivre, faire des affaires et contribuer activement au développement de la Malaisie.

Couloir juridique favorable

Il a proposé de créer un couloir juridique favorable permettant aux gouvernements des deux pays de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération signés, en particulier la mise en œuvre effective du Plan d'action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique entre les deux pays pour la période 2021-2025.

Le dirigeant vietnamien a également demandé de renforcer la coopération entre le Bureau de l'Assemblée nationale du Vietnam et le Secrétariat de la Chambre des représentants de Malaisie, notamment dans la formation de cadres, l'échange d'expériences en matière de recherche, de consultation et d’organisation des activités parlementaires.

Le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul, a reconnu les suggestions du président de l'Assemblée nationale du Vietnam Trân Thanh Mân, tout en affirmant promouvoir une résolution rapide des problèmes dans l'esprit du partenariat stratégique entre les deux pays.

Il a invité Trân Thanh Mân et les hauts dirigeants du Vietnam à visiter et à assister aux Sommets de l'ASEAN et de l'AIPA au cours de l'année où la Malaisie assumera la présidence de l'ASEAN et de l'AIPA en 2025.

Auparavant, le président de la Chambre des représentants de Malaisie, Tan Sri Dato' Johari Bin Abdul, son épouse et la délégation malaisienne sont allés rendre hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée et visité la relique nationale spéciale du Temple de la Littérature.

Le même soir, le président de l'Assemblée nationale Trân Thanh Mân a donné un banquet en l’honneur du dirigeant malaisien, de son épouse et de la délégation malaisienne.

VNA/CVN