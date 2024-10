Le PM demande une mobilisation d'urgence face à la tempête TRAMI

La dépêche été adressée aux présidents des comités populaires des villes et provinces suivantes : Thanh Hoa, Nghê An, Hà Tinh, Quang Binh, Quang Tri, Thua Thiên - Huê, Dà Nang, Quang Nam, Quang Ngai, Binh Dinh, Phu Yên, au Centre. Elle a également été transmise aux ministères de la Défense, de la Police, des Ressources naturelles et de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Industrie et du Commerce, des Transports, de la Construction, ainsi que des Affaires étrangères.

Selon le document, jeudi après-midi 24 octobre, la tempête TRAMI a traversé l'île de Luçon, aux Philippines, pour entrer dans la partie septentrionale de la Mer Orientale, devenant ainsi la sixième tempête à affecter la région cette année. Les vents les plus intenses à proximité de l'épicentre de la tempête devraient atteindre le niveau 9 sur l'échelle de Beaufort, avec des rafales pouvant aller jusqu'au niveau 11.

Suivre attentivement l'évolution de la situation

Au cours des prochaines 24 à 48 heures, la tempête devrait s’intensifier avec des vents maximaux près de l'épicentre pouvant atteindre les niveaux 11-12, et des rafales allant jusqu'aux niveaux 14-15. Sa trajectoire prévue la dirige vers l'Ouest, en direction du district insulaire de Hoàng Sa, avant de potentiellement affecter des provinces de la région Centre, de Hà Tinh à Binh Dinh, entre le 27 et le 29 octobre. Il s'agit d'un phénomène météorologique d'une intensité considérable, caractérisé par une dynamique particulièrement complexe.

En prévision de la tempête et des précipitations abondantes attendues dans la région Centre, le Premier ministre a demandé aux ministres et présidents des Comités populaires des villes et provinces concernées de suivre attentivement l'évolution de la situation et de mettre à jour régulièrement les prévisions météorologiques afin d'optimiser la réponse à la tempête.

Les présidents des comités populaires des villes et provinces ont été chargés de préparer des plans de réponse aux catastrophes naturelles, aux tempêtes et aux inondations dans leurs localités. Plus spécifiquement, il est impératif de garantir la sécurité de la navigation maritime, de mettre en œuvre des mesures de protection des personnes et des biens dans le cadre des activités touristiques insulaires, de la pêche et de l'aquaculture en mer, ainsi que de procéder à l'évacuation des résidents des zones à risque, entre autres.

Le Premier ministre a également assigné des missions spécifiques aux ministères concernés, aux agences de presse et aux médias pour renforcer la prévention contre la tempête.

VNA/CVN