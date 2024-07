Le Vietnam et la Malaisie intensifient leur coopération commerciale

Mardi 9 juillet, à Hanoï, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a rencontré le ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Zafrul Abdul Aziz. Ils ont présidé la 4 e réunion du Comité commercial mixte Vietnam - Malaisie et ont signé un compte rendu à l'issue de la réunion.

Photo: VNA/CVN

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à renforcer et à promouvoir les relations commerciales bilatérales. Elles ont également réaffirmé leur volonté de mettre en œuvre efficacement les accords conclus, notamment sur la promotion du commerce et de l’investissement entre les deux pays et le renforcement de leurs liens économiques dans les domaines d'intérêt mutuel.

Les deux parties ont convenu de coopérer étroitement pour atteindre dès que possible l'objectif de 18 milliards d'USD de commerce bilatéral en créant mutuellement des conditions plus favorables à leurs produits et services, dont les produits halal.

