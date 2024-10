Dénoncer les complots qui visent à saper le bloc de grande union nationale

Le général de brigade Hâu Van Ly, directeur adjoint du Département de la sécurité intérieure du ministère de la Police, a déclaré à la presse le 24 octobre que ces derniers temps, les activités de propagande visant à diviser le bloc de grande union nationale et à inciter à la " sécession " et à " l'autonomie ", avaient été menées régulièrement et continuellement par les forces hostiles et réactionnaires.

Ces activités provoquent non seulement la division et la désunion parmi les minorités ethniques, entre les minorités ethniques et le gouvernement, mais également de la confusion et des hésitations au sein d’une partie des gens issus de minorités ethniques, créant des conditions propices au développement de nouveaux types de "religions mauvaises", perturbant ainsi la vie socio-politique, déstabilisant la situation locale en matière de sécurité et d'ordre, a souligné le général Hâu Van Ly.

Elles rendent difficiles la mise en œuvre des préconisations et politiques de développement économique, social, de sécurité et de défense nationale, réduisant ainsi l'efficacité des mesures de gestion étatique des autorités locales, a-t-il ajouté.

Pour contribuer à faire échouer ces complots et activités de sabotage, le général de brigade Hâu Van Ly a souligné que la communication dans les temps à venir devrait utiliser les informations positives pour submerger les informations négatives.

En conséquence, les organes compétents et les autorités locales doivent s’attacher à la communication sur les réalisations en matière de développement socio-économique et sur le changement de la physionomie des zones peuplées de minorités ethniques. Il est également important de vulgariser les préconisations, les politiques, les textes juridiques sur le développement socio-économique, les politiques ethniques et religieuses du Parti et de l'État, faisant ainsi clairement comprendre au peuple l’intérêt et les efforts de réduire les écarts de développement, d’assurer l'égalité et la solidarité entre les ethnies et les religions, de renforcer la confiance des minorités ethniques dans le Parti, l’État et les autorités locales.

En outre, Hâu Van Ly a insisté sur la nécessité de mettre en avant les exemples de bonnes personnes et de bonnes actions des minorités ethniques dans le mouvement "Tout le peuple défend la sécurité nationale", dans le développement socio-économique local, favorisant ainsi l'émulation patriotique et productive dans les zones peuplées de minorités ethniques.

Il faut aussi dénoncer les complots et ruses des individus et organisations réactionnaires parmi les minorités ethniques, des organisations religieuses mauvaises et des organisations illégales qui agissent soi-disant au nom de religions, rejeter les arguments des forces hostiles et réactionnaire qui visent à déchirer la grande union nationale, à inciter à la "sécession" et à "l'autonomie", a conclu le général de brigade Hâu Van Ly.

