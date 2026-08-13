Entrevue entre le dirigeant Tô Lâm et la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande

Après la cérémonie d’accueil officielle organisée le 13 août à Auckland, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a eu une entrevue avec la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Dame Cindy Kiro.

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Photo : VNA/CVN

Cette dernière a chaleureusement accueilli Tô Lâm et la haute délégation vietnamienne en visite d’État en Nouvelle-Zélande, soulignant la portée historique de cette visite, la première d’un dirigeant vietnamien en Nouvelle-Zélande en tant que secrétaire général du Parti et président de la République.

Elle s’est déclarée impressionnée par le développement rapide du Vietnam et son rôle international grandissant, soulignant que la Nouvelle-Zélande et le Vietnam ne sont pas seulement reliés par de vastes océans, mais aussi par une conviction commune en faveur d’une région stable, pacifique et prospère.

Solide confiance politique et liens étroits

La gouverneure générale a souligné que les relations bilatérales reposaient non seulement sur une solide confiance politique, mais aussi sur les liens étroits entre les peuples, notamment grâce à la communauté vietnamienne d’environ 15.000 personnes en Nouvelle-Zélande. Citant deux vers du poète vietnamien Chê Lan Viên, elle a souligné qu’ils traduisaient les sentiments des Vietnamiens ayant choisi la Nouvelle-Zélande comme seconde patrie : tout en vivant dans leur nouveau pays, ils restent attachés à leur patrie et y apportent leurs compétences, leurs talents et l’image d’un Vietnam en plein essor.

Partageant son intérêt pour la culture et la gastronomie vietnamiennes, Dame Cindy Kiro a estimé que les relations entre les deux pays se construisaient également à travers les universités, les familles et les communautés. Elle s’est dite convaincue que la visite de Tô Lâm contribuerait à approfondir les liens entre les deux pays et leurs peuples.

Tô Lâm a remercié la gouverneure générale, les dirigeants et le peuple néo-zélandais pour leur accueil chaleureux et empreint de l’identité culturelle du pays. Il a salué le rôle de Dame Cindy Kiro dans la promotion du bien-être social, la protection de la nature et le renforcement de la cohésion communautaire, ainsi que le rôle, la réputation et l’image positive de la Nouvelle-Zélande, de plus en plus affirmés dans la région et dans le monde.

Évoquant les acquis du Vietnam après plus de 40 ans de Renouveau, Tô Lâm a souligné que les relations bilatérales, établies depuis plus d’un demi-siècle, étaient fondées sur la confiance politique, le respect mutuel et les sentiments sincères entre les deux peuples. Il a remercié la Nouvelle-Zélande pour son soutien à la formation des ressources humaines et son aide publique au développement dans des domaines tels que l’agriculture, la lutte contre le changement climatique, la gestion des catastrophes et l’éducation.

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a exprimé le souhait que la Nouvelle-Zélande continue d’accompagner le Vietnam dans son industrialisation, sa modernisation et son intégration internationale, notamment dans les domaines de l’éducation, de l’agriculture, de la lutte contre le changement climatique et de l’égalité des sexes. Il a également demandé à la Nouvelle-Zélande de soutenir le Vietnam dans l’enseignement de l’anglais, contribuant ainsi à la mise en œuvre réussie du plan visant à faire de l’anglais une deuxième langue au Vietnam.

Les deux parties ont convenu de porter le Partenariat stratégique global Vietnam - Nouvelle-Zélande à une nouvelle étape. En tant que coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, Tô Lâm a affirmé que le Vietnam œuvrerait pour approfondir davantage les relations bilatérales. Les deux pays sont également convenus de poursuivre leur coordination et leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement de la région et du monde.

À cette occasion, Tô Lâm a invité Dame Cindy Kiro à effectuer une visite au Vietnam. La gouverneure générale a accepté avec plaisir l’invitation, exprimant son affection pour le Vietnam et son peuple et son souhait de se rendre prochainement dans le pays.

VNA/CVN