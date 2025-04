Entretien téléphonique entre les Premiers ministres vietnamien et malaisien

Dans l'après-midi du 28 avril, le Premier ministre Pham Minh Chinh a eu un entretien téléphonique avec son homologue malaisien Anwar Ibrahim pour discuter de la coopération bilatérale ainsi que de plusieurs questions régionales et internationales.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Le Premier ministre Anwar Ibrahim a informé son homologue vietnamien des mesures prises par la Malaisie, en tant que président de l'ASEAN en 2025, pour promouvoir la résolution des questions régionales soulevées lors de leur entretien téléphonique du 6 avril dernier.

En particulier, la Malaisie a engagé un dialogue avec les parties concernées au Myanmar, exhortant à la prolongation du cessez-le-feu afin de concentrer les efforts sur l'aide humanitaire après la catastrophe, et a discuté d'une approche commune de l'ASEAN pour renforcer les relations commerciales et d’investissement avec ses partenaires, tout en garantissant et en promouvant le rôle central de l'ASEAN.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les efforts du Premier ministre Anwar Ibrahim ainsi que le rôle important de la Malaisie en tant que président de l’ASEAN dans la promotion de la résolution des problèmes régionaux.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a souligné que l'ASEAN devait jouer un rôle moteur dans le règlement du problème au Myanmar, maintenir la solidarité et la coordination avec le Myanmar pour surmonter les conséquences du récent séisme et soutenir son processus de reconstruction, en mobilisant les mécanismes existants de l'ASEAN tels que le Centre de coordination pour l'aide humanitaire (AHA Centre).

Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam continuerait à assumer pleinement son rôle de membre actif et responsable de l'ASEAN, en soutenant la Malaisie et en travaillant étroitement avec Kuala Lumpur durant sa présidence de l'ASEAN, ainsi qu’en contribuant à l’organisation réussie des prochaines grandes conférences de l’ASEAN.

Les deux Premiers ministres ont convenu de maintenir un mécanisme efficace d’échange d’informations et de coordination afin d’approfondir leur partenariat stratégique global et de construire une ASEAN solidaire, unie, jouant pleinement son rôle central dans la région.

VNA/CVN