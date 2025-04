Le Vietnam et le Japon publient une déclaration conjointe

Le Vietnam et le Japon ont publié une déclaration conjointe à l’occasion de la visite officielle du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et de son épouse au Vietnam, du 27 au 29 avril, à l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse.

>> Les épouses de dirigeants vietnamien et japonais préparent du "bánh cốm"

>> Le président Luong Cuong reçoit le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru

>> Les Premiers ministres vietnamien et japonais rencontrent la presse

Photo : VNA/CVN

Ce qui suit est une traduction de la déclaration conjointe.

1. À l’occasion de la visite officielle du Premier ministre japonais Ishiba Shigeru en République socialiste du Vietnam, du 27 au 29 avril 2025, le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru et le Premier ministre de la République socialiste du Vietnam, Pham Minh Chinh, ont eu un entretien de haut niveau à Hanoi, le 28 avril 2025.

2. Les deux Premiers ministres se sont réjouis du développement solide, global et substantiel du Partenariat stratégique global Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde, après plus d’un an de mise à niveau, et ont affirmé qu’ils coordonneraient étroitement et renforceraient davantage la coopération Vietnam - Japon en vue d’une nouvelle ère pour le Vietnam. Les points 3, 4, 5 et 6 ci-dessous décrivent les aspects relatifs à la promotion d’importants projets de coopération spécifiques, notamment dans les domaines de la sécurité, de la défense, de la diplomatie, de l’économie, des échanges interpersonnels, de la coopération interlocale, de la culture, de l’éducation, de la coopération au sein des mécanismes multilatéraux et les projets pour l’avenir.

3. Coopération politique, sécuritaire, défensive et diplomatique

(1) Les deux Premiers ministres ont affirmé leur volonté de maintenir des échanges et des contacts annuels de haut niveau et de les intensifier par tous les canaux et à tous les niveaux, contribuant ainsi à consolider la confiance politique, fondement essentiel de la coopération Vietnam - Japon.

(2) Les deux Premiers ministres ont salué les progrès réalisés et convenu de continuer à confier aux agences compétentes la mise en œuvre efficace des mécanismes de dialogue bilatéral, notamment le Comité de coopération Vietnam-Japon, le Comité mixte du commerce, de l’énergie et de l’industrie, le Comité mixte Vietnam - Japon pour la science et la technologie, l’Initiative conjointe Vietnam-Japon pour la nouvelle ère, le Dialogue Vietnam - Japon sur la coopération agricole, le Dialogue Vietnam - Japon au niveau des vice-ministres sur la sécurité, le Dialogue Vietnam - Japon au niveau des vice-ministres sur la défense, le Dialogue Vietnam - Japon sur la politique maritime et le Dialogue maritime Vietnam-Japon. Les deux Premiers ministres ont également convenu de collaborer étroitement en vue de relancer le Comité mixte pour la science et la technologie en 2026. Par ailleurs, les deux parties ont convenu de promouvoir davantage le mécanisme de dialogue maritime.

(3) Les deux Premiers ministres ont hautement apprécié les progrès substantiels réalisés dans la coopération et les échanges en matière de défense entre les ministères de la Défense des deux pays. Ils ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, notamment en renforçant la coordination en vue de la mise en place de projets de coopération en matière d’équipements et de technologies de défense. Afin de renforcer le dialogue stratégique entre les deux pays, les deux Premiers ministres ont convenu d’établir un mécanisme de dialogue 2+2 au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense et de tenir sa première réunion au Japon en 2025. Concernant le programme japonais d’aide officielle à la sécurité (OSA), la partie vietnamienne étudiera activement et répondra à tout besoin spécifique.

Photo : VNA/CVN

(4) Les deux Premiers ministres ont salué les progrès réalisés dans la coopération entre les deux parties pour assurer la sûreté et la sécurité en mer et ont convenu de promouvoir la collaboration afin d’améliorer la capacité du Vietnam à assurer la sûreté et la sécurité en mer.

(5) Les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer davantage la coopération en matière de sécurité, de renseignement et de police. Ils ont convenu d’élargir la coopération en matière de diffusion et d’éducation des citoyens de chaque pays vivant dans l’autre sur les lois et réglementations du pays hôte, ainsi que pour répondre et résoudre les défis dans le domaine de la sécurité non traditionnelle, tels que la cybersécurité, la sécurité économique, le terrorisme, la criminalité internationale organisée comme la fraude en ligne et par téléphone depuis l’étranger, la cybercriminalité et la traite des êtres humains.

4. Renforcement des relations économiques

(1) Les deux Premiers ministres ont convenu qu’une amélioration significative du climat d’investissement, notamment une réforme des procédures administratives dans le contexte de la nouvelle ère vietnamienne, était nécessaire et indispensable au développement des relations économiques entre le Vietnam et le Japon. Les deux parties ont convenu d’étudier la possibilité d’une coopération dans des domaines d’intérêt commun tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), le quantique, la DX/GX, l’énergie, les infrastructures stratégiques, la réponse aux catastrophes nationales, la formation des ressources humaines et la chaîne d’approvisionnement.

(2) Suite à l’examen de l’avancement des projets de coopération économique Vietnam-Japon (fiche d’information) que les deux parties ont identifiés comme prioritaires lors des pourparlers de haut niveau Vietnam-Japon de décembre 2023, les deux Premiers ministres ont hautement apprécié les avancées positives, telles que l’inauguration de la ligne de métro n° 1 de Hô-Chi-Minh-Ville, considérée comme un symbole de la coopération économique Vietnam-Japon, l’achèvement de l’extension de la station d’épuration de Binh Hung, la mise en service de la station d’épuration de Yen Xa et la mise en œuvre du projet de promotion de la prévention et du contrôle des hépatites virales au Vietnam. Le gouvernement vietnamien a présenté une proposition officielle pour le projet de construction d’une université Vietnam-Japon grâce à l’aide publique au développement (APD).

(3) Les deux Premiers ministres ont convenu de poursuivre leur étroite coordination afin de résoudre les difficultés et d’accélérer les projets de coopération en cours en matière d’APD et d’IDE, créant ainsi une base solide pour la poursuite de la construction et de la mise en œuvre de nouveaux projets de coopération dans les années à venir. Les deux Premiers ministres ont également affirmé qu’ils intensifieraient leurs efforts pour améliorer l’efficacité de la coopération économique entre les deux pays en mobilisant des capitaux privés et des technologies de pointe, tout en tenant compte des besoins du Vietnam, afin de dynamiser l’APD japonaise dans la nouvelle ère, de promouvoir la signature d’un document d’engagement entre les deux pays pour faciliter la mise en œuvre de projets d’aide non remboursable en 2025, ainsi que d’envisager la possibilité d’une coopération dans des projets liés aux chemins de fer urbains, à la réponse au changement climatique, à l’amélioration de l’environnement urbain et au renforcement des capacités des forces de l’ordre, sur la base des progrès des efforts susmentionnés.

(4) Les deux Premiers ministres ont salué la proposition de fiche d’information listant les projets de coopération Vietnam - Japon (Phase 1) d’un montant total d’environ 20 milliards de dollars américains, ainsi que les progrès réalisés dans la coopération public-privé entre la Banque japonaise de coopération internationale (JBIC) et les entreprises japonaises pour promouvoir la transition énergétique. Ils ont convenu de faire progresser la collaboration pour réaliser ces projets, ainsi que de poursuivre les efforts concernant les projets de production d’électricité à partir de biomasse, conformément aux principes de la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) visant à assurer un équilibre entre réduction des émissions, croissance économique et sécurité énergétique, tout en recherchant la neutralité carbone par une variété d’approches adaptées aux circonstances de chaque pays. Dans la perspective de la construction prochaine de centrales thermiques au GNL au Vietnam, les deux Premiers ministres ont affirmé que les deux parties s’efforceront de garantir l’environnement commercial nécessaire, y compris les mécanismes pertinents, les cadres juridiques et les mesures de mise en œuvre, fondés sur le respect du droit vietnamien et la protection des intérêts du Vietnam et du Japon. Les deux Premiers ministres ont également déclaré que les deux parties poursuivront leur travail conjoint dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Photo : VNA/CVN

(5) Les deux Premiers ministres ont salué les efforts déployés par les agences et organisations économiques japonaises, dont la JBIC, pour développer des projets de soutien aux PME japonaises afin d’investir et d’accroître la production au Vietnam, ainsi que de renforcer les liens de coopération entre les entreprises japonaises et vietnamiennes. La partie japonaise a accueilli favorablement la proposition concernant 29 projets que le Vietnam souhaite mettre en œuvre pour réduire les émissions.

(6) Afin de réduire les disparités entre les localités et les grandes villes et de renforcer la résilience aux catastrophes, les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir la coopération en matière de prévention et de réponse aux catastrophes, notamment en ce qui concerne les mesures de lutte contre le changement climatique, les inondations et les glissements de terrain, notamment dans les zones rurales du nord du Vietnam.

(7) Compte tenu de l’objectif du Vietnam de former 50 000 spécialistes des semi-conducteurs d’ici 2030, les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir le développement des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs par le biais d’une coopération avec les établissements d’enseignement supérieur, notamment l’Université Vietnam - Japon, les écoles techniques et les instituts de recherche. Plus précisément, les deux Premiers ministres ont convenu que le Japon accueillerait environ 250 doctorants vietnamiens dans le domaine des semi-conducteurs, l’objectif étant de former 500 docteurs vietnamiens en semi-conducteurs, grâce au programme international de recherche conjointe du Réseau d’échanges, Force unie pour des partenariats plus solides entre le Japon et l’ASEAN (NEXUS), ainsi qu’à la promotion du Programme d’échanges scientifiques Sakura pour les échanges de ressources humaines de nouvelle génération dans les sciences et technologies de pointe, notamment les semi-conducteurs.

(8) Afin de renforcer le développement des ressources humaines - futures porteuses de l’avenir du Vietnam et du Japon, et citoyens du monde -, les deux Premiers ministres ont affirmé leur engagement à développer l’Université Vietnam - Japon, un projet emblématique dans le domaine du développement des ressources humaines entre les deux pays. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué la décision du Japon concernant le troisième volet d’assistance technique pour ce projet. Les deux Premiers ministres ont pris acte de l’ambition du Vietnam de commencer la construction de l’université au cours de l’exercice 2026 et ont convenu d’accélérer les procédures nécessaires.

(9) Les deux Premiers ministres ont convenu de faire de la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique un nouveau pilier des relations bilatérales entre le Vietnam et le Japon. Le Japon a notamment soutenu le Vietnam dans le renforcement de ses capacités de recherche dans le secteur des semi-conducteurs par le cofinancement de projets de recherche conjoints sur les semi-conducteurs dans le cadre du programme NEXUS, et a exploré le potentiel de coopération dans des domaines tels que l’intelligence artificielle (IA) et les technologies quantiques.

(10) Les deux Premiers ministres ont convenu que le projet de lancement et d’exploitation d’un satellite d’observation de la Terre élargirait l’espace de coopération entre le Japon et le Vietnam, et que les deux pays poursuivraient leur étroite coordination, notamment pour promouvoir la coopération en matière de formation des ressources humaines, afin de mener à bien ce projet, notamment le lancement le plus rapide possible du satellite LOTUSat-1.

(11) Les deux Premiers ministres ont salué les progrès réalisés dans la coopération sanitaire entre les deux pays et ont convenu de renforcer davantage leur coopération dans des domaines tels que la prévention et le contrôle des maladies infectieuses, du cancer, des maladies non transmissibles (MNT), du vieillissement de la population, des soins aux personnes âgées, des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux. Ils ont convenu de collaborer étroitement pour promouvoir les mesures nécessaires de part et d’autre en vue du lancement de la construction du deuxième hôpital Cho Ray de l’amitié Vietnam - Japon avant la fin de l’exercice 2026. Par ailleurs, ils ont salué l’accueil et la formation de ressources humaines vietnamiennes dans le domaine de la santé au sein des facultés de médecine des universités japonaises et ont convenu de coordonner leurs efforts pour faciliter la mise en œuvre harmonieuse de ce programme.

(12) Les deux Premiers ministres ont convenu de finaliser la vision à moyen et long terme de la coopération agricole Vietnam - Japon d’ici 2025, tout en promouvant la coopération dans des domaines tels que la numérisation et la décarbonation, afin de construire et de renforcer un système agricole et alimentaire durable et résilient pour garantir la sécurité alimentaire des deux pays.

(13) Les deux Premiers ministres ont convenu d’accélérer les consultations intergouvernementales d’experts afin de parvenir à un consensus sur les mesures phytosanitaires, en vue d’achever les procédures nécessaires à l’ouverture des marchés aux raisins japonais et aux pomelos vietnamiens dans les meilleurs délais.

(14) Les deux Premiers ministres ont convenu que les consultations intergouvernementales concernant l’accord d’assurance Vietnam - Japon débuteront cet été.

(15) Concernant la lutte contre les atteintes aux droits d’auteur dans le cyberespace, les deux Premiers ministres ont convenu de renforcer la coopération entre les agences compétentes et de collaborer avec les offices de propriété intellectuelle ainsi qu’avec d’autres parties prenantes, notamment les organismes gouvernementaux, les organisations et les services de police concernés.

5. Échanges population et coopération décentralisée

(1) Les deux Premiers ministres ont salué le fait que le nombre de Vietnamiens au Japon en 2024 a dépassé les 600.000, principalement des stagiaires et des travailleurs qualifiés, et que le nombre de touristes vietnamiens au Japon a également atteint 620.000. Ils ont convenu de la nécessité de créer un environnement favorable aux voyages des citoyens des deux pays afin de promouvoir le tourisme et les échanges interpersonnels, l’objectif étant d’atteindre 2 millions de touristes par an. Le gouvernement japonais a pris acte de la volonté du gouvernement vietnamien de voir le Japon simplifier les procédures de visa et étendre la portée des visas électroniques et des visas à entrées multiples pour les citoyens vietnamiens. Ils ont affirmé qu’ils diffuseraient et informeraient les citoyens de chaque pays résidant dans l’autre sur les lois et réglementations du pays d’accueil.

Photo : VNA/CVN

(2) Les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir l’élaboration d’un protocole d’accord de coopération relatif au nouveau programme "Emploi pour le développement des compétences" en 2025. Le gouvernement japonais a réaffirmé qu’il poursuivrait ses efforts pour améliorer l’environnement et les conditions de travail, les conditions de vie et la sécurité sociale des Vietnamiens au Japon.

(3) Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions sur les moyens de faciliter l’extradition des criminels.

(4) Les deux Premiers ministres ont salué les récents progrès de la coopération entre les localités des deux pays et ont convenu de discuter du renforcement des échanges interpersonnels, en coordonnant activement l’organisation du Forum de coopération locale Vietnam - Japon, présidé par la partie vietnamienne et prévu fin 2025.

(5) Les deux Premiers ministres ont convenu de collaborer étroitement pour assurer le succès de l’Expo 2025 d’Osaka, dans le Kansai, au Japon, notamment en organisant la Journée du Vietnam (9 septembre) dans le cadre de cet événement. Ils ont également convenu de poursuivre les discussions sur la participation du Vietnam à l’Expo GREEN x EXPO 2027, organisée par le Japon.

(6) Les deux Premiers ministres ont convenu de poursuivre la promotion de la coopération culturelle entre le Vietnam et le Japon en s’appuyant sur le Partenariat pour co-créer un avenir avec la prochaine génération – WA Culture 2.0, fondé sur l’expérience japonaise en matière d’organisation réussie de festivals d’art locaux, notamment la Triennale de Setouchi, contribuant ainsi au développement régional et à l’internationalisation, ainsi qu’à la valorisation de la culture traditionnelle locale.

(7) Les deux Premiers ministres ont affirmé leur volonté de promouvoir l’apprentissage du japonais et d’accroître le nombre d’étudiants vietnamiens apprenant au Japon, conformément à l’Accord sur l’apprentissage du japonais récemment signé.

6. Coopération sur la scène internationale

(1) Les deux Premiers ministres ont réaffirmé la vision et l’engagement exprimés dans la "Déclaration conjointe sur l’amélioration des relations Vietnam - Japon vers un partenariat stratégique global pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde" de novembre 2023, et sont convenus de promouvoir une collaboration globale sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun, ainsi que la coopération au sein des enceintes multilatérales, notamment l’ASEAN. Les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir une coopération tous azimuts afin de contribuer au maintien et au renforcement d’un ordre international libre et ouvert, fondé sur le respect du droit international et des régimes multilatéraux de libre-échange, et de contribuer activement et efficacement au maintien de la paix et de la stabilité, ainsi qu’à la promotion de la coopération et du développement durable dans la région et dans le monde. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé l’espoir que le Japon continuera de promouvoir son rôle moteur et important dans le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde.

(2) Le Premier ministre Ishiba a hautement apprécié l’organisation réussie par le Vietnam du 2e Forum du futur de l’ASEAN et du récent quatrième Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) ; il a réaffirmé son soutien au Vietnam pour l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2027. Les deux Premiers ministres ont convenu de charger les ministères et secteurs concernés de coordonner étroitement l’organisation de la 16e réunion des ministres des Affaires étrangères Mékong-Japon et de s’efforcer de reprendre prochainement le Sommet Mékong-Japon. Liste des projets pilotes de coopération Vietnam - Japon

1. Projet de gestion de l’énergie dans les parcs industriels combinant énergies renouvelables, RD et batteries de stockage au parc industriel DEEP C de Hai Phong

2. Projet de centrale GNL Van Phong 2

3. Chaîne de projets de conversion de gaz en électricité du bloc B

4. Projet de co-combustion d’ammoniac à la centrale thermique d’EVN

5. Projet de réduction des émissions de carbone et de gestion de l’énergie dans la Smart City du nord de Hanoï et le parc industriel de Thang Long (sur site)

6. Projet DPPA mis en œuvre conjointement par le groupe Toyota Tsusho au Vietnam

7. Extension du projet éolien V1-2 dans la province de Tra Vinh

8. Projet de centrale GNL Quang Ninh

9. Projets de prêts en deux étapes pour les banques locales afin de soutenir la construction du réseau de transport d’électricité de JBIC (2 projets)

10. Projet de promotion du développement du parc industriel vert de Long Duc

11. Centrale thermique GNL Nghi Son

12. Projet de développement de l’éolien offshore

13. Projet Réduire les émissions de CO2 et promouvoir l’économie circulaire dans la province de Dong Nai

14. Projet de centrale électrique GNL de Thai Binh.

VNA/CVN