Le PM vietnamien s’entretient au téléphone avec son homologue malaisien

Dans l’après-midi du 6 avril, à la demande de la partie malaisienne, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a eu un entretien téléphonique avec homologue malaisien Anwar Ibrahim pour discuter des relations bilatérales et évaluer certaines questions régionales et internationales émergentes.

>> La Malaisie s'engage à renforcer ses liens avec le Vietnam

>> La Malaisie souhaite approfondir son partenariat stratégique global avec le Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement malaisien a informé son homologue vietnamien que la Malaisie, en tant que présidente de l’ASEAN 2025, organisera une réunion des ministres de l’Économie de l’ASEAN le 10 avril 2025 pour discuter et évaluer la situation et les mesures visant à améliorer la connectivité et la coopération intra-bloc dans le contexte de l’annonce par les États-Unis d’une nouvelle politique tarifaire.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a informé des efforts du Vietnam dans ses échanges avec la partie américaine, y compris l’entretien téléphonique entre le secrétaire général Tô Lâm et le président américain Donald Trump le 4 avril 2025 durant lequel les deux parties ont discuté des mesures visant à éliminer les obstacles, à promouvoir la coopération économique et commerciale, vers un commerce équitable et durable, en harmonisant les intérêts de toutes les parties.

Il a fait savoir que les mesures comprennent l’examen de la possibilité pour le Vietnam de réduire à 0% les droits de douane sur les marchandises importées des États-Unis, la demande faite aux États-Unis d’appliquer un traitement similaire aux produits vietnamiens, la poursuite des discussions en vue de signer prochainement un accord bilatéral entre les deux pays pour concrétiser ces engagements, et l’envoi du vice-Premier ministre Hô Duc Phoc aux États-Unis pour discuter spécifiquement de cette question.

Garantir la solidarité et l’unité

Le chef du gouvernement vietnamien a salué l’initiative de la Malaisie d’organiser la réunion des ministres de l’Économie de l’ASEAN et a affirmé qu’il enverrait le ministre de l’Industrie et du Commerce pour assister à la réunion.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a déclaré que la Malaisie et de nombreux pays de la région ont salué et apprécié l’entretien téléphonique du secrétaire général Tô Lâm avec le président américain Donald Trump, et ont exprimé leur accord et leur soutien à l’approche du Vietnam sur cette question.

Il a également informé le Premier ministre Pham Minh Chinh de certaines mesures prises par la Malaisie en tant que présidente de l’ASEAN pour résoudre la question du Myanmar, notamment la visite au Myanmar du ministre malaisien des Affaires étrangères le 5 avril 2025, soulignant la politique de la Malaisie visant à promouvoir le dialogue et à garantir la solidarité et l’unité dans le règlement de la question du Myanmar.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les efforts de la Malaisie en tant que présidente de l’ASEAN pour résoudre la question du Myanmar, en particulier le soutien efficace de la Malaisie ainsi que son sens des responsabilités et son rôle actif dans la promotion de l’action conjointe de l’ASEAN pour aider le Myanmar à surmonter les conséquences du récent tremblement de terre.

Il a également informé des mesures de soutien rapides prises par le Vietnam pour aider le Myanmar immédiatement après le tremblement de terre, notamment l’envoi d’une équipe de secours de plus de 100 personnes ainsi que de nombreux équipements médicaux, fournitures et médicaments au Myanmar et la fourniture d’une aide de 300.000 dollars pour soutenir le Myanmar. Il a affirmé que le Vietnam continuera d’accompagner activement la Malaisie et les pays membres de l’ASEAN, prêt à agir comme intermédiaire et médiateur dans l’effort commun visant à promouvoir le dialogue et la réconciliation nationale au Myanmar.

Les deux Premiers ministres ont convenu de continuer à échanger leurs points de vue, à renforcer la confiance et à coordonner les mesures visant à approfondir davantage le partenariat stratégique global Vietnam - Malaisie, pour la paix, la stabilité et la prospérité des deux pays, de la région et du monde.

VNA/CVN