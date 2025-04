Clôture de la 44e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale

Le 28 avril après-midi, la 44 e réunion du Comité permanent de l'Assemblée nationale s'est clôturée après 9 jours de travail, avec l'examen de 48 groupes de contenus, dont la révision de la Constitution de 2013, 24 projets de loi et 11 projets de résolution.

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a appelé le gouvernement à accélérer la préparation des contenus restants, en particulier des projets de loi faisant encore l'objet de divergences, et à assurer une coordination rigoureuse pour la 9e session de l’organe législatif - une session d'une importance politique et juridique particulière, marquant une étape clé dans la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique et la pensée sur le développement national.

Le même jour, avant la séance de clôture, le Comité permanent a examiné le projet de loi modifiant et complétant certains articles du Code de procédure pénale. Par ailleurs, il a donné son avis sur le projet de loi sur le budget de l'État (modifiée).

VNA/CVN