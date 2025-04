Le Vietnam considère le Japon comme l'un de ses partenaires les plus importants et les plus fiables

Saluant la première visite de son hôte au Vietnam en qualité de chef du gouvernement japonais, il a remercié le Japon pour les aides publiques au développement et les investissements des entreprises japonaises au Vietnam, ainsi que les aides actives offertes au Vietnam ces derniers temps pour surmonter les conséquences du typhon Yagi, prévenir et lutter contre le COVID-19.

Le chef du gouvernement vietnamien a présenté les solutions du quatuor de stratégies visant à mettre en œuvre l’industrialisation et la modernisation, notamment les avancées scientifiques et technologiques, la mise en œuvre de la révolution de la rationalisation de l’appareil, le développement du secteur privé et la construction d’une économie indépendante et autonome, le tout associé à une intégration profonde, concrète et efficace.

De son côté, le Premier ministre Ishiba a remercié le Premier ministre Pham Minh Chinh, le gouvernement et le peuple vietnamiens pour leur accueil chaleureux et respectueux. Il a estimé que le leadership du président Hô Chi Minh, animé par une idéologie de paix et d’humanité constante, avait été un facteur clé du succès de la lutte du Vietnam pour la libération nationale et la réunification. Il a également partagé ses profondes impressions sur l’évolution du Vietnam depuis sa visite au Vietnam, il y a 35 ans, alors qu’il était encore jeune parlementaire.

Il a hautement apprécié la position et le rôle du Vietnam dans la région et dans le monde, et a affirmé que le Japon continuerait à accompagner le Vietnam dans la nouvelle ère, en soutenant le développement socio-économique, la construction d’une économie indépendante et autonome, la mise en œuvre de l’industrialisation, de la modernisation et le développement scientifique et technologique.

Dans une atmosphère de sincérité, d’amitié et de confiance, les deux dirigeants ont eu des discussions approfondies et exhaustives sur les relations bilatérales et les questions internationales et régionales d’intérêt commun. Les deux Premiers ministres se sont réjouis du développement global du Partenariat stratégique global Vietnam-Japon, après près de deux ans de mise à niveau vers un nouveau cadre, et ont hautement apprécié les progrès réalisés après leurs deux rencontres en un peu plus d’un an.

Les deux parties ont également discuté et sont parvenues à de nombreuses visions communes sur les principales orientations et mesures visant à porter les relations bilatérales à un niveau supérieur, entrant dans une nouvelle ère sous le slogan "sincérité, affection, confiance, substance, efficacité, bénéfice mutuel" dans cinq domaines : les relations politiques ; l’économie, les liens entre les ressources humaines ; la sécurité et la défense ; les sciences et technologies, la transition verte ; et la coopération au sein des forums multilatéraux.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à renforcer la confiance politique en maintenant des visites et des réunions annuelles de haut niveau ; de promouvoir les échanges afin d’organiser prochainement la visite au Vietnam de l’Empereur et de l’Impératrice du Japon ; de promouvoir des rencontres régulières entre les deux Premiers ministres ; d’améliorer l’efficacité des mécanismes de coopération et de dialogue ; et de renforcer la coopération substantielle en matière de défense et de sécurité, notamment dans les domaines des technologies de défense, de la gestion des conséquences de la guerre, de la recherche et du sauvetage, du maintien de la paix des Nations unies et de la cybersécurité.

Les deux parties ont convenu de transformer le mécanisme de dialogue de partenariat stratégique au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères en dialogue 2+2 au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense, et de tenir leur première réunion en 2025.

Les deux Premiers ministres ont convenu d’approfondir la coopération économique, pilier principal de leurs relations, et de promouvoir des liens économiques plus substantiels et durables, s’aidant ainsi mutuellement à se développer ensemble dans le contexte économique international difficile actuel. Les deux parties ont convenu de promouvoir une coopération de nouvelle génération en matière d’APD pour les projets d’infrastructures stratégiques et de renforcer une coopération substantielle, efficace et durable en matière d’investissement et de commerce.

Saluant les progrès réalisés dans plusieurs projets importants, tels que la ligne 1 du métro de Hô Chi Minh-Ville, les deux parties ont convenu d’accélérer et de mettre en œuvre des avancées concrètes pour de nombreux projets emblématiques de leurs relations bilatérales, tels que l’Université Vietnam - Japon et l’hôpital Cho Rây II, ainsi que les projets du Centre spatial vietnamien. Les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans le domaine de l’agriculture de haute technologie, visant à garantir la chaîne d’approvisionnement alimentaire, et ont signé en 2025 la Vision à moyen et long terme de la coopération agricole pour la période 2025-2030.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé la détermination du Vietnam à améliorer l’environnement des investissements et des affaires afin de créer des conditions favorables pour que les investisseurs japonais continuent d’investir et de faire des affaires avec succès dans ce pays d’Asie du Sud-Est.

Forts de la similitude de leurs stratégies de développement axées sur la science, la technologie et la transformation numérique, les deux dirigeants ont convenu de faire de la coopération dans les domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la formation de ressources humaines de haut niveau les nouveaux piliers de leurs relations bilatérales. Ils ont également convenu de promouvoir la coopération dans les domaines du développement économique numérique, des semi-conducteurs, de l’énergie quantique, de l’énergie nucléaire, des technologies de l’information, de l’intelligence artificielle, de la transition écologique et de la transition énergétique. Ils ont également convenu d’améliorer l’efficacité des mécanismes et cadres de coopération en matière de science et de technologie en organisant la 5e réunion du Comité mixte sur la science et la technologie en 2026 et en étudiant la possibilité de créer un nouveau mécanisme de coopération en matière de science et de technologie, axé sur le partenariat public-privé.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que le Japon continue de soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haut niveau, renforce la coopération entre les institutions de recherche et de formation, les scientifiques et les entreprises des deux pays ; augmente l’offre de bourses aux étudiants et chercheurs vietnamiens ; et soutient la communauté des 70 entreprises et des 5.000 ingénieurs informatiques vietnamiens pour qu’ils participent activement à la chaîne d’approvisionnement informatique et au processus de transformation numérique du Japon.

Le Premier ministre Ishiba a affirmé que le Japon soutiendrait des projets de recherche conjoints et des formations doctorales sur les semi-conducteurs au Vietnam dans le cadre du projet de coopération Japon - ASEAN pour la science, la technologie et l’innovation (NEXUS). Il a annoncé que le Japon souhaitait mettre en œuvre 15 projets dans le domaine de la transition énergétique, d’un montant de plus de 20 milliards de dollars, dans le cadre de l’Initiative asiatique pour la transition énergétique (AETI) et de la Communauté asiatique pour une émission nette zéro (AZEC).

Les deux Premiers ministres ont convenu de promouvoir la coopération face aux catastrophes naturelles et au changement climatique, de connecter les ressources humaines par la coopération professionnelle, la coopération locale, les échanges culturels et les échanges interpersonnels ; de coordonner activement l’organisation du forum local Vietnam - Japon au Vietnam fin 2025 ; et de promouvoir la coopération et le partage d’expériences en matière de promotion du tourisme et de la culture traditionnelle.

Afin de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Japon, les deux parties ont convenu d’entamer des négociations sur l’accord de sécurité sociale Vietnam - Japon en 2025 et de promouvoir l’élaboration d’un protocole d’accord de coopération sur le nouveau programme d’emploi "Emploi pour le développement des compétences".

Le Premier ministre Ishiba Shigerua hautement apprécié ces contributions et a affirmé qu’il continuerait à prendre soin, à soutenir et à créer les conditions favorables à la communauté de plus de 600.000 Vietnamiens au Japon. Les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions sur la simplification des procédures et l’élargissement du nombre de visas délivrés aux citoyens vietnamiens, afin d’atteindre l’objectif de 2 millions de touristes se rendant mutuellement visite chaque année.

Lors des discussions sur les questions régionales et internationales, les deux dirigeants ont convenu de poursuivre leur étroite coordination au sein des forums internationaux et régionaux tels que l’ASEAN, le Mékong et les Nations unies. Les deux parties ont affirmé l’importance du maintien de l’ordre international et d’un système commercial libre, ouvert, inclusif et fondé sur des règles, dans le respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies.

Ils ont également insisté sur l’importance du maintien de la paix et de la stabilité et du règlement pacifique des différends en Mer Orientale, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), à la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et à l’élaboration rapide d’un Code de conduite en mer Orientale (COC) efficace et efficient. Le Premier ministre Ishiba a affirmé que le Japon coordonnerait et soutiendrait étroitement le Vietnam dans l’organisation réussie de l’Année de l’APEC 2027 et envisagerait activement d’envoyer un représentant du gouvernement japonais à la 16e réunion ministérielle de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) qui se tiendra à Hanoï en 2025.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le Japon pour sa participation active au 4e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs de développement mondial à l’horizon 2030 (P4G), et a annoncé que le Vietnam enverrait une délégation pour participer aux activités de la Journée du Vietnam à l’Exposition internationale d’Osaka Kansai 2025.

