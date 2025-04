Le chef du Parti reçoit le secrétaire général du FRELIMO

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reçu ce lundi 28 avril à Hanoi le secrétaire général du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), Chakil Aboobacar, qui effectue une visite de travail au Vietnam et participe au 50e anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, du 26 avril au 1 er mai.

Le secrétaire général du Parti a souligné que la présence du Parti FRELIMO et d'autres partis amis et frères d'Afrique et du monde entier apporterait une grande joie, un soutien précieux et un encouragement significatif au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens en ces jours commémoratifs.

Le secrétaire général du FRELIMO, Chakil Aboobacar, a affirmé que le Vietnam figurait parmi les partenaires prioritaires de la politique étrangère du Mozambique, soulignant l'importance de cette visite pour approfondir et dynamiser les relations traditionnelles et la coopération multiforme entre les deux Partis, États, gouvernements et peuples.

Les deux dirigeants ont convenu de l'importance de maintenir et de promouvoir les relations entre les deux Partis au pouvoir, orientant les relations Vietnam - Mozambique sur la base de la confiance politique pour élargir la coopération dans des domaines tels que le pétrole et le gaz, le gaz liquéfié, l'exploitation minière, la production alimentaire, les soins de santé, la culture et les échanges entre les peuples.

Le Mozambique est prêt à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes viennent découvrir et investir dans le pays. Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a également exprimé sa volonté de coopérer, de soutenir et de partager des expériences dans le secteur agricole afin de contribuer à assurer la sécurité alimentaire du Mozambique.

Les deux dirigeants ont salué la réussite de la coentreprise de télécommunications Movitel, fruit de la collaboration entre Viettel et la société SPI du FRELIMO, qui demeure un exemple probant de la coopération en matière d'investissement bilatéral. Ils ont convenu d'encourager Movitel à se développer dans le secteur de la transformation numérique et à intégrer les hautes technologies dans ses activités de production et commerciales, contribuant ainsi à l'amélioration de la vie quotidienne des Mozambicains. Les deux dirigeants ont également abordé des mesures concrètes pour renforcer la coopération inter-partisane, notamment la signature d'un accord de coopération pour la période 2025-2030, l'échange d'expertise en leadership, en gestion nationale, en construction du Parti et en résolution des enjeux socio-économiques ainsi que l'intensification de la coopération dans la formation et le développement des cadres des deux Partis.

Concernant les enjeux internationaux d'intérêt commun, les deux dirigeants ont souligné la nécessité pour leurs Partis et leurs pays de perpétuer leurs traditions de coopération et de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des instances multilatérales telles que les Nations unies, le Mouvement des non-alignés, l'ASEAN et l'Union africaine.

Le dirigeant vietnamien a sollicité le soutien du FRELIMO et du Mozambique à la position du Vietnam et de l'ASEAN concernant le règlement pacifique des différends maritimes, fondé sur le respect du droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ainsi qu'aux efforts de l'ASEAN pour faire de la Mer Orientale une zone de paix, de stabilité, de coopération et de développement durable.

