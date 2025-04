Le chef de l'État rend hommage au défunt Président Hô Chi Minh

>> Le SG du PCC et président chinois rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Le chef du Parti rend hommage aux héros de la réunification

Le chef de l'État a visité la Maison 67, située au cœur du complexe historique dédié au Président Hô Chí Minh dans l'enceinte du Palais présidentiel, où il a déposé de l'encens en hommage au grand leader vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère empreinte de solennité et d'émotion, le président Luong Cuong a exprimé son profond respect envers le Président Hô Chi Minh. Face à sa mémoire, il a réaffirmé sa détermination à unir ses efforts à ceux du Parti et du peuple pour renforcer la grande union nationale et poursuivre l'aspiration au développement, afin de conduire le Vietnam vers une ère nouvelle de prospérité et de puissance.

Luong Cuong a rappelé le dernier souhait du défunt dirigeant que l'ensemble du Parti et du peuple s'unissent et construisent un Vietnam pacifique, unifié, indépendant, démocratique et prospère, apportant une contribution significative à la cause révolutionnaire mondiale.

Il a affirmé que, conformément aux aspirations du Président Hô Chi Minh, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le peuple du Sud et l'ensemble de la nation ont combattu avec courage pour remporter la glorieuse Victoire du Printemps 1975, libérant ainsi le Sud et réunifiant le pays.

Aujourd'hui, cinquante ans après, le Vietnam est résolument engagé sur la voie du développement, bâtissant une nation plus forte et plus prospère, affirmant sa place parmi les grandes nations du monde, en accord avec les vœux du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN