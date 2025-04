Entrevue entre le président de l’Assemblée nationale et le Premier ministre japonais

Le Vietnam considère le Japon comme un partenaire de premier plan et à long terme, a déclaré le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, lors de son entrevue, dans l’après-midi du 28 avril, avec le Premier ministre japonais, Ishiba Shigeru, en visite officielle au Vietnam du 27 au 29 avril.

>> Le Vietnam et le Japon publient une déclaration conjointe

>> Entretiens fructueux entre les Premiers ministres vietnamien et japonais à Hanoï

>> Le Vietnam considère le Japon comme l'un de ses partenaires les plus importants et les plus fiables

Photo : VNA/CVN

Appréciant les résultats des entrevues entre le Premier ministre japonais avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et le président vietnamien, Luong Cuong, ainsi que ceux de son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, Trân Thanh Mân a estimé que la visite du dirigeant japonais ouvrait de nouvelles opportunités de coopération bilatérale dans tous les domaines.

Le plus haut législateur vietnamien a souligné les contributions des aides publiques au développement (APD) et des investissements japonais au développement socio-économique du Vietnam, appelant à renforcer la coopération bilatérale dans quatre domaines prioritaires : l’économie, la formation des ressources humaines, les échanges entre les peuples et la coopération entre les localités vietnamiennes et japonaises.

Le dirigeant vietnamien a invité les entreprises japonaises à élargir leurs investissements au Vietnam, notamment dans les domaines de l’agriculture de haute technologie, des énergies renouvelables et des infrastructures, ainsi qu’à aider les entreprises vietnamiennes à s’intégrer plus profondément dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Il a également proposé de renforcer les échanges culturels et touristiques, la coopération entre les localités des deux pays, et de continuer à soutenir l'organisation de la Journée du tourisme culturel du Mékong à Cân Tho, approfondissant ainsi l'amitié entre les peuples vietnamien et japonais.

Photo : VNA/CVN

Pour sa part, le Premier ministre japonais a affirmé que son pays continuerait à soutenir le développement du Vietnam en renforçant la coopération bilatérale dans les secteurs des hautes technologies, de la formation de ressources humaines qualifiées et des semi-conducteurs.

Il a promis de continuer à encourager les entreprises japonaises à accroître leurs investissements dans les localités vietnamiennes, notamment à Cân Tho, et a affirmé son soutien au Vietnam dans la construction d'infrastructures, la réponse aux catastrophes naturelles, le changement climatique, la transition verte et la transformation numérique.

Le dirigeant japonais a exprimé le souhait de voir une coopération bilatérale plus étroite dans le secteur agricole, notamment par le soutien du Japon au développement de l'agriculture de haute technologie et à la numérisation du secteur agricole au Vietnam.

Lors de leur entrevue, Trân Thanh Mân et Ishiba Shigeru ont également convenu de poursuivre la collaboration étroite et efficace entre les deux pays au sein des forums régionaux et internationaux tels que l'Union interparlementaire (UIP), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF).

À cette occasion, le président de l’Assemblée nationale a adressé ses salutations, ses meilleurs vœux de santé et une invitation à se rendre prochainement au Vietnam au président de la Chambre des conseillers et au président de la Chambre des représentants du Japon.

VNA/CVN