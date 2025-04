Vietnam - Mozambique : consolidation des liens entre les Partis

Le 28 avril après-midi, au siège du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat, a eu un entretien avec Chakil Aboobacar, secrétaire général du Front de libération du Mozambique (FRELIMO), dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam et de sa participation à la cérémonie marquant les 50 ans de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril).

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Trân Câm Tu a chaleureusement salué la délégation de haut niveau du FRELIMO, soulignant que sa présence à cet événement majeur du Vietnam témoignait des liens étroits entre les deux peuples.

Le secrétaire général Chakil Aboobacar a exprimé son émotion profonde en visitant le Vietnam pour la première fois à l'occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Les deux parties ont réaffirmé l'importance de renforcer les relations entre les deux Partis pour promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines.

Photo : Phuong Hoa/VNA/CVN

Elles ont convenu d'accélérer la signature d'un accord de coopération entre les deux Partis pour la période 2025-2030, d'intensifier l'échange théorique, les études des expériences en matière de construction du Parti, d’organiser des cours de formation de cadres, ainsi que de renforcer les échanges de délégations.

Les deux parties ont salué les progrès récents de la coopération entre les deux pays et se sont engagées à poursuivre l'efficacité du mécanisme de Comité intergouvernemental, à renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement, avec comme exemple remarquable la coentreprise Movitel entre le groupe vietnamien Viettel et la société SPI (FRELIMO), ainsi qu'à renforcer la coordination dans les forums multilatéraux et le soutien aux communautés vietnamienne et mozambicaine dans chaque pays.

VNA/CVN