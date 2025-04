Le président Luong Cuong reçoit le dirigeant lao Thongloun Sisoulith

Dans l'après-midi du 28 avril, dans la province de Hà Tinh, le président Luong Cuong a reçu le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL) et président lao Thongloun Sisoulith, en visite au Vietnam pour assister à la cérémonie d'inauguration du quai n°3 du port de Vung Ang - l'un des projets importants des deux pays - et aux célébrations du 50 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale.

Le président Luong Cuong a souligné que l'inauguration et la mise en service du quai N°3 du port de Vung Ang constituaient un événement politique et diplomatique majeur, un symbole vivant des relations fidèles entre le Vietnam et le Laos, démontrant la volonté commune des deux pays de renforcer leur connectivité et leur coopération au développement.

Le dirigeant vietnamien a indiqué que le quai N°3 du port de Vung Ang répondrait à la demande croissante de transport de marchandises des deux pays, faciliterait le transit et les échanges commerciaux bilatéraux, contribuant ainsi au développement et à l'intégration économique de chacun.

Pour sa part, le dirigeant lao Thongloun Sisoulith a chaleureusement félicité le Vietnam, affirmant que le 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale revêtait une signification extrêmement importante pour le Parti, l'État et le peuple vietnamiens.

Il a déclaré que le projet du quai N°3 du port de Vung Ang constituait un symbole de l'amitié Vietnam - Laos dans la nouvelle ère, contribuant à la mise en œuvre effective de la stratégie visant à "transformer le Laos d’un pays sans littoral en un pays connecté". Il a également souligné qu’il s’agissait d’un modèle de coopération stratégique de grande importance sur les plans politique, économique, de la défense et de la sécurité. L’achèvement de ce projet important est le fruit d’une longue période d’efforts, de détermination et de coopération étroite entre les deux parties.

Enfin, les deux dirigeants ont exprimé leur détermination à mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus entre le Vietnam et le Laos, y compris les résultats de la dernière visite d'État du président Luong Cuong au Laos, afin de renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre les deux pays en cette nouvelle conjoncture.

