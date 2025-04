Les Premiers ministres vietnamien et japonais rencontrent la presse

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l’entretien avait été très fructueux. Il a exprimé la bienvenue à la visite du Premier ministre japonais et de son épouse au Vietnam.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que cette visite était une étape importante dans les relations entre les deux pays, contribuant ainsi à dynamiser la coopération et à la renforcer davantage.

Les deux Premiers ministres ont convenu d'identifier de nouveaux axes de coopération bilatérale, notamment dans les domaines des sciences et technologies, de l'innovation, de la transformation numérique, de la formation des ressources humaines de haute qualité, de l'agriculture, du travail, de la coopération décentralisée, des échanges culturels, du tourisme, etc.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la confiance politique et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de dialogue et de coopération dans tous les domaines. Elles ont décidé de favoriser la communication et le contact sur tous les canaux, ainsi que l’institutionnalisation des rencontres entre les deux Premiers ministres. De plus, elles ont convenu d’évoluer vers un mécanisme de dialogue de partenariat stratégique, passant du niveau des vice-ministres des Affaires étrangères à un dialogue 2+2 au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense, avec la première réunion prévue en 2025.

Les deux parties ont également convenu de poursuivre l'approfondissement de la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que de promouvoir une coopération en matière d'APD de nouvelle génération pour les projets d’infrastructures stratégiques. Elles se sont engagées à accélérer et à fixer des progrès concrets pour plusieurs projets symboliques de leur relation bilatérale.

Dans le contexte de la situation économique internationale actuelle, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de renforcer leurs liens économiques, de se soutenir mutuellement et de créer des conditions favorables à leur développement réciproque.

Le Premier ministre japonais a affirmé qu’il continuerait à soutenir le Vietnam dans la réalisation de ses objectifs d’industrialisation, de modernisation et de construction d’une économie indépendante et autonome, et qu’il envisagerait d’élargir le marché des produits phares du Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé la détermination du Vietnam à promouvoir une croissance soutenue, une coopération économique solide, un développement durable et des mesures drastiques pour améliorer l’environnement d’investissement, créant ainsi des conditions favorables pour les investisseurs, notamment les Japonais.

Hanoï et Tokyo ont convenu de renforcer leur coopération dans des domaines clés tels que la transformation numérique, les semi-conducteurs, l’énergie quantique, l’énergie nucléaire, l’intelligence artificielle, ainsi que la recherche sur l'Internet des objets et le cloud computing. La cinquième réunion du Comité mixte sur les sciences et les technologies se tiendra au Japon en 2026. Les deux pays ont aussi discuté de la possibilité de mettre en place un nouveau mécanisme de coopération en sciences et technologies, favorisant un partenariat public-privé.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a annoncé son soutien à des projets de recherche conjoints et à la formation de 250 docteurs vietnamiens dans le domaine des semi-conducteurs, dans le cadre du projet de coopération scientifique, technologique et d'innovation Japon - ASEAN (NEXUS).

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Premier ministre japonais de soutenir la communauté vietnamienne de 70 entreprises et de 5.000 ingénieurs informatiques opérant au Japon, afin de faciliter leur participation à la chaîne d'approvisionnement informatique et à la transformation numérique du Japon.

Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération en matière de transition énergétique verte. Le Vietnam a salué le soutien du Japon à 15 projets de transition énergétique et de réduction des émissions nettes nulles, d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars, dans le cadre de la "Communauté asiatique à émissions nettes zéro" (AZEC), initiative proposée par le Japon.

Les deux pays ont aussi convenu d’exploiter plus efficacement les potentialités des secteurs agricoles de haute technologie, garantissant la sécurité alimentaire et la stabilité des chaînes d'approvisionnement. Ils ont également abordé la connexion des ressources humaines, la coopération locale, les échanges culturels et interpersonnels, ainsi que le tourisme. Un Forum décentralisé Vietnam - Japon sera organisé au Vietnam à la fin de 2025.

Le Premier ministre japonais a accueilli favorablement la proposition visant à simplifier les procédures de visa et à élargir la portée des visas d'entrée au Japon pour les citoyens vietnamiens, avec pour objectif d’attirer 2 millions de touristes vietnamiens chaque année.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance de maintenir l'ordre international et un système commercial libre, ouvert et fondé sur des règles, basées sur le respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies. Elles ont également convenu de coordonner leurs efforts de manière étroite et efficace sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, afin de maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement. Elles ont mis l'accent sur la nécessité de résoudre les différends en Mer Orientale par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et ont souligné l'importance de mettre en œuvre pleinement la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et de parvenir rapidement à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace.

Le Japon est d'accord à soutenir le Vietnam dans l'organisation de l'Année APEC 2027. Le Vietnam enverra une délégation pour participer aux activités de la Journée du Vietnam lors de l'Exposition internationale d'Osaka-Kansai 2025.

Le Premier ministre japonais Ishiba Shigeru a affirmé que le Japon accordait une grande priorité à la coopération avec le Vietnam, tant pour le développement de chaque pays que pour la paix, la coopération et le développement dans la région.

Sur cette base, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l'économie, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de la formation, ainsi que dans les échanges interpersonnels.

Face aux incertitudes mondiales et aux défis complexes impactant l'Asie du Sud-Est, notamment le Vietnam, le Japon a exprimé son soutien au Vietnam dans sa nouvelle ère de prospérité, de civilisation et de développement. Le Japon s'engage à accompagner le Vietnam dans le développement des technologies de semi-conducteurs, la transition énergétique verte et la formation de ses talents dans ces domaines. Un financement de près de 20 milliards de dollars est d'ailleurs alloué via le mécanisme AZEC pour soutenir cette transition énergétique.

Soulignant l'importance d'un environnement d'investissement et d'affaires en constante amélioration au Vietnam, le Premier ministre japonais a assuré du soutien de son pays au développement des infrastructures, en particulier dans le secteur des transports, ainsi qu'à la prévention des catastrophes naturelles et à la diminution de l'écart entre les régions.

En conclusion de leur rencontre, les deux Premiers ministres ont participé à la signature de quatre accords de coopération bilatérale.

