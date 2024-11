Entrevue entre le secrétaire du PCV et le président du Sénat malaisien

Le président du Sénat malaisien a apprécié les résultats obtenus dans les relations bilatérales au cours des 50 dernières années, en particulier depuis que les deux pays ont élevé leurs relations au partenariat stratégique en 2015.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a félicité les réalisations positives obtenues par la Malaisie dans la consolidation de la stabilité politique et le développement socio-économique, appréciant les contributions du Sénat et de son président, Dató Awang Bemee Awang Ali Basah, au développement du pays.

Tô Lâm a informé le président du Sénat malaisien des principaux résultats de son entretien avec le Premier ministre Anwar Ibrahim, notamment le reclassement des relations Vietnam - Malaisie au partenariat stratégique global, la définition des orientations de coopération sur quatre piliers et des mesures majeurs pour connecter et élargir la coopération entre les deux pays.

Dató Awang Bemee Awang Ali Basah a apprécié le reclassement par les deux pays leur relation au partenariat stratégique global. La nouvelle dimension des relations reflète le fort développement et les liens stratégiques entre les deux pays, ce qui est important au moment où les deux pays entrent dans une nouvelle étape de développement, a-t-il ajouté.

Les deux dirigeants ont convenu d'encourager les agences compétentes à élaborer et mettre en œuvre prochainement un plan d'action global pour déployer les orientations de la coopération.

Le dirigeant vietnamien a également demandé au Parlement malaisien de prêter attention et de créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne vivant et travaillant en Malaisie. Il a également affirmé que le Vietnam soutiendrait activement la Malaisie pour qu'elle assume avec succès la présidence de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2025.

Enfin, les deux dirigeants ont partagé des points de vue communs sur l'importance du maintien de la paix et de la stabilité en Mer Orientale, le respect du droit international et des droits et intérêts légitimes des pays, conformément à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer 1982 (CNUDM 1982) ; le règlement de manière pacifique les différends ; de ne pas menacer ni de recourir à la force ; d'éviter les activités incompatibles avec le droit international qui compliquent encore la situation, de mettre en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), de mener des négociations pour aboutir bientôt à un Code de conduite en Mer Orientale (COC) de manière efficace et efficiente.

VNA/CVN