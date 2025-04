Entretiens fructueux entre les Premiers ministres vietnamien et japonais à Hanoï

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue japonais Ishiba Shigeru ont annoncé, lors d’un point de presse conjoint à Hanoï le 28 avril, avoir eu des entretiens fructueux plus tôt dans la journée.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souhaité la bienvenue au Premier ministre shiba Shigeru et à son épouse au Vietnam, appréciant hautement le Japon ainsi que les sentiments des Premiers ministres japonais et de son épouse envers le Vietnam, dans un esprit sincère, fiable, pragmatique et mutuellement bénéfique.

Soulignant que les deux pays ont encore beaucoup à faire, de nombreuses réalisations communes dont ils peuvent être fiers et de nombreux points à partager et à soutenir mutuellement, le chef du gouvernement vietnamien a salué cette visite comme une étape importante dans les relations entre le Vietnam et le Japon, qui devrait insuffler un nouvel élan et inspirer un approfondissement de la coopération de manière plus concrète et efficace.

Parmi les priorités clés convenues figuraient les efforts visant à faciliter une future visite d’État au Vietnam de l’empereur et de l’impératrice du Japon et une visite au Japon du secrétaire général du Parti, Tô Lâm. Les deux parties ont également abordé les défis actuels des projets bilatéraux et convenu des principales orientations pour renforcer les liens dans les années à venir.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que lors de leurs entretiens, lui et son homologue japonais ont convenu de mesures clés pour porter le partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon à un niveau supérieur et entrer dans une nouvelle ère. Ils ont identifié de nouveaux piliers de coopération, notamment la science et la technologie, l’innovation, la transformation numérique, la formation professionnelle de haute qualité, l’agriculture, le travail, les partenariats inter-localités, les échanges interpersonnels et le tourisme.

Il a souligné la volonté des deux pays de renforcer la confiance politique et d’améliorer l’efficacité des mécanismes de dialogue. Ils favoriseront la collaboration entre tous les partis, l’État et les instances parlementaires dans des formats flexibles, et institutionnaliseront des rencontres régulières entre les deux Premiers ministres. Par ailleurs, ils ont convenu de transformer le Dialogue de partenariat stratégique actuel, au niveau des vice-ministres des Affaires étrangères, en un format de dialogue 2+2, incluant les vice-ministres des Affaires étrangères et de la Défense, dont la session inaugurale est prévue pour 2025.

Les deux parties ont également convenu d’approfondir la coopération économique, d’investissement et commerciale, notamment en promouvant l’APD de nouvelle génération pour les projets d’infrastructures stratégiques et en accélérant la création de coentreprises symboliques.

Conscients de la complexité du paysage économique mondial actuel, les deux dirigeants ont souligné l’importance du multilatéralisme et de la coopération internationale. Ils se sont engagés à soutenir le développement de l’autre et à favoriser la croissance économique mutuelle.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a réaffirmé l’engagement du Japon à soutenir les objectifs d’industrialisation, de modernisation et de construction d’une économie indépendante et autonome du Vietnam. Il s’est engagé à poursuivre l’ouverture du marché japonais aux produits vietnamiens. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a quant à lui souligné la ferme détermination du Vietnam à atteindre une croissance élevée, une économie durable et des réformes dynamiques pour améliorer le climat d’investissement, notamment pour les investisseurs japonais.

Les deux dirigeants se sont également engagés à renforcer leur coopération dans les domaines de la transformation numérique, des semi-conducteurs, des technologies quantiques, de l’énergie nucléaire, de l’IA, de l’IoT et du cloud computing. Ils ont convenu d’organiser la 5e réunion du Comité mixte de coopération scientifique et technologique au Japon en 2026 et d’explorer la création d’un nouveau mécanisme de coopération public-privé pour la science et la technologie.

Ishiba a annoncé son soutien à des projets de recherche conjoints et un plan de formation de 250 doctorants vietnamiens en semi-conducteurs dans le cadre du projet de coopération Japon-ASEAN pour la science, la technologie et l’innovation (NEXUS). Chinh a sollicité le soutien du Japon pour que la communauté technologique vietnamienne au Japon, composée de 70 entreprises et d’environ 5 000 ingénieurs informatiques, s’implique davantage dans la chaîne d’approvisionnement numérique et les efforts de transformation du Japon.

Les deux Premiers ministres sont parvenus à un consensus sur le renforcement de la coopération en matière de transition verte. Le Vietnam a salué le soutien du Japon à 15 projets de transition vers les énergies vertes, d’une valeur de plus de 20 milliards de dollars américains, dans le cadre de l’initiative « Communauté asiatique zéro émission » (AZEC) proposée par le Japon.

Dans le domaine agricole, les deux parties se sont engagées à optimiser le potentiel de l’agriculture de haute technologie, tout en garantissant la stabilité des chaînes d’approvisionnement alimentaire et la sécurité alimentaire. Elles ont également convenu de renforcer la mobilité des ressources humaines, les partenariats inter-localités, les échanges culturels et interpersonnels, ainsi que le tourisme. Les deux parties collaboreront à l’organisation du Forum des localités Vietnam-Japon au Vietnam d’ici fin 2025.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a salué les contributions importantes des plus de 600.000 Vietnamiens vivant au Japon et a accueilli favorablement la proposition de simplification des procédures et d’élargissement de la délivrance de visas japonais aux citoyens vietnamiens, l’objectif étant d’atteindre l’objectif de 2 millions de visites touristiques mutuelles par an.

Les deux parties ont convenu d’entamer des négociations sur l’accord de sécurité sociale entre le Vietnam et le Japon et de poursuivre l’élaboration d’un protocole d’accord (MoU) relatif à un nouveau programme d’emploi "Emploi pour le développement des compétences" au cours de cette année.

Elles ont affirmé l’importance du maintien de l’ordre international et d’un système commercial libre et ouvert, fondé sur des règles, conformément aux principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies. Elles se sont engagées à coordonner étroitement et efficacement leurs efforts sur les questions internationales et régionales d’intérêt commun afin de maintenir la paix, la stabilité, la coopération et le développement. Elles ont également souligné l’importance de préserver la paix et la stabilité en Mer Orientale, de régler les différends par des mesures pacifiques, conformément au droit international et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC) et d’œuvrer à l’élaboration d’un Code de conduite (COC) efficace et efficient qui harmonise les intérêts de toutes les parties concernées.

Le Japon s’est engagé à soutenir le Vietnam pour qu’il accueille avec succès l’Année de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) en 2027, tandis que le Vietnam s’est engagé à envoyer une délégation pour participer aux activités de la Journée du Vietnam à l’Expo 2025 d’Osaka, dans le Kansai.

Le dirigeant japonais a affirmé que, compte tenu de la position et du rôle du Vietnam dans la région et dans le monde, de son développement remarquable ces derniers temps et de ses orientations de développement pour les temps à venir, le Japon accorde une grande importance à la coopération avec ce pays d’Asie du Sud-Est, pour le développement de chaque pays et pour la paix, la coopération et le développement dans la région.

Le Premier ministre Ishiba Shigeru a déclaré que ses entretiens avec le Premier ministre Pham Minh Chinh étaient très fructueux, au cours desquels ils ont convenu de promouvoir le renforcement de la coopération dans les domaines de la politique, de la diplomatie, de l’économie, de la défense, de la sécurité, de l’éducation et de la formation, ainsi que des échanges interpersonnels.

Dans un contexte d’incertitudes mondiales qui engendrent des difficultés et des défis pour l’Asie du Sud-Est en général et le Vietnam en particulier, le Japon souhaite que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de prospérité et de civilisation, et soutient le pays dans le développement des technologies des semi-conducteurs et la transformation verte.

Le Japon soutient notamment les investissements au Vietnam et aide le pays à former des ressources humaines dans le secteur des semi-conducteurs, tout en accueillant des étudiants diplômés dans ce domaine, a-t-il déclaré, précisant que le Japon consacre environ 20 milliards de dollars à la transition énergétique du Vietnam, par le biais du mécanisme de la Communauté asiatique pour zéro émission (AZEC).

Souhaitant que le Vietnam continue d’améliorer son environnement d’investissement et d’affaires, écoute les voix des entreprises et crée les conditions permettant aux entreprises japonaises d’investir et d’opérer efficacement dans le pays, le Premier ministre Ishiba Shigeru a affirmé que le Japon soutiendrait le Vietnam dans le développement des infrastructures, notamment des infrastructures de transport, avec des projets de métro, la réponse aux catastrophes naturelles et la réduction des écarts de développement entre les régions et les zones.

Selon le chef du gouvernement japonais, les deux parties ont également échangé leurs points de vue sur des questions régionales et internationales d’intérêt commun et sont convenues de résoudre leurs différends dans le respect du droit international. Il a affirmé que le Japon accompagnerait les pays du Mékong, dont le Vietnam, dans cette nouvelle ère de développement.

Auparavant, les deux Premiers ministres avaient assisté à la remise de quatre documents de coopération, à savoir un protocole d’accord sur la coopération en recherche et développement dans le domaine des semi-conducteurs ; un autre sur la coopération en matière de développement des ressources humaines dans ce domaine ; un accord-cadre sur l’enseignement du japonais dans les lycées vietnamiens ; et un protocole d’accord sur la promotion de projets de coopération bilatérale dans la transition énergétique.

