Élisez le meilleur article du concours «Jeunes Reporters Francophones 2024»

Ils étaient nombreux au départ, voici les 20 articles finalistes ! Votre voix compte et votez pour votre article préféré ! Rien de plus simple : sous chaque article vous trouverez la question «Est-ce votre article préféré ?» et cochez la case «oui». L’article qui aura récolté le plus de «oui» remportera le Prix du Public. À vous de jouer !