JT HANUvelles : une aventure francophone créative

Innovation : transformer une idée en réalité

Au cours de la pandémie de COVID-19, alors que les cours en ligne étaient obligatoires, une initiative a émergé au département de français de l’université de Hanoï : la création d’une série d’activités “par et pour les étudiants francophones”. Nguyên Phuong Nga, porteuse du projet, fait savoir : “Ces activités visent principalement à renforcer les compétences linguistiques des étudiants et à les motiver au maximum dans leur apprentissage du français”.

Lancé en 2021, le podcast Radio HANUvelles a connu une évolution significative. Avec un esprit d’innovation, ses pionniers ont décidé de se réinventer en 2023, devenant ainsi JT HANUvelles.

Avec une capacité d’adaptation remarquable, l’équipe a rapidement acquis des compétences en montage vidéo et production audiovisuelle, utilisant des technologies modernes comme des micros professionnels et un studio d’enregistrement financé par l’université, ce qui a permis de considérablement améliorer la qualité de ses productions.

Créativité : oser la réinvention

JT HANUvelles se fait remarquer par sa capacité à réinventer constamment son contenu. Tout d’abord, chaque semaine, l’équipe choisit de présenter l’actualité sous un angle original, mêlant habilement information, éducation et divertissement. La rubrique “Ici, on vous explique”, ajoutée à la fin de chaque épisode, est devenue la signature de l’émission, la transformant en une aventure linguistique des plus captivantes. Anh Dao, étudiante en troisième année, confie : “J’apprends beaucoup de choses sur l’étymologie et l’emploi des expressions imagées en français”.

Photo : JT HANUvelles

Ne se contentant pas de rapporter l’actualité, l’équipe crée également des contenus uniques: des sketchs divertissants faisant rayonner la culture française, des épisodes de reportage sur les coutumes du Nouvel An vietnamien ou sur l’objectif du DELF B2… Tout a été scénarisé minutieusement pour répondre aux besoins spécifiques du public francophone.

En outre, les étudiants étrangers participant aux programmes d’échanges de l’université partagent leur joie et leur fierté avec l’équipe en présentant en français la culture de leur pays d’origine. Cela favorise le tissage des liens interculturels francophones et internationaux au sein de l’établissement.

Entrepreneuriat : autogérer pour réussir ensemble

Bien plus qu’un simple projet étudiant, JT HANUvelles fonctionne comme une véritable entreprise médiatique. Chaque semaine, le collectif se réunit pour un brainstorming, assignant les rôles avec la précision d’une rédaction professionnelle. De la recherche d’informations au montage final, chaque étape est menée avec rigueur et passion.

Photo : JT HANUvelles

L’autoformation joue, quant à elle, un rôle clé dans le travail commun : les nouveaux membres sont toujours accompagnés par des anciens pour les tâches journalistiques. De plus, des séances de team building, des soirées passées ensemble restent gravées dans la mémoire de chacun, renforçant la solidarité et l’efficacité de l’équipe.

Cette structure entrepreneuriale montre déjà des retombées positives significatives. Ses membres acquièrent des compétences précieuses recherchées sur le marché du travail : maîtrise du français, techniques journalistiques, gestion de projet et bien plus encore. Le succès de certains anciens membres en témoigne, puisqu’ils sont désormais employés par des médias nationaux tels que la Voix du Vietnam.

JT HANUvelles : toujours en quête de perfection

Malgré le renouvellement annuel de ses membres, l’influence de JT HANUvelles s’étend au-delà des murs de l’université. Grâce à son dynamisme, le journal attire de plus en plus l’attention. Selon Phuong Nga, pour la saison 2024-2025, plusieurs candidatures d’autres établissements ont été reçues, exprimant admiration et désir de rejoindre l’équipe.

Une fresque sonore colorée et vivante est prévue pour le JT numéro 1 des étudiants francophones de l’université de Hanoi, avec des collaborateurs de divers établissements du Vietnam.

Cette plateforme alliant créativité, innovation et esprit d’entreprise, permet sans aucun doute de développer diverses compétences et de se préparer activement au monde professionnel. Seriez-vous prêt à embarquer dans cette aventure enrichissante, conçue PAR et POUR les étudiants francophones, et à façonner ensemble l’avenir ?

Quôc Khanh - Hoàng Hai - Thanh Tâm -

Phuong Linh - Liêu Hang