Nguyên Hông Quang : art de faire revivre la poterie ancestrale de Huong Canh

Photo : Ngân Giang

“Ai về mua vại Hương Canh.

Ai lên mình gửi cho anh với nàng”

(“Qui revient, qu’il rapporte un vase de Huong Canh.

Qui s’en va, qu’il l’envoie pour moi et ma bien-aimée”)

Ce sont des vers chargés d’émotion qui évoquent le village de poterie traditionnelle de la ville de Huong Canh, dans le district de Binh Xuyên, province de Vinh Phúc, à 42 km du centre de Hanoï. Depuis plus de 300 ans, l’artisanat de la poterie y témoigne de la résilience des trésors culturels de la nation. Dans ce même village, un jeune homme avec un amour brûlant, une sensibilité d’artiste, et une envie aiguë de préserver l’âme de cet art ancestral, a consacré son cœur à promouvoir la poterie traditionnelle de Huong Canh - il s’agit du sculpteur Nguyên Hông Quang.

Troisième fils d’une famille de potiers exerçant à Huong Canh depuis des générations, Nguyên Hông Quang a été imprégné de la tradition familiale dès son plus jeune âge. Diplômé de l’Université des Beaux-arts Industriels de Hanoi, il n’a cessé de marier savoir-faire ancestral et créativité contemporaine, transformant l’argile brute en chefs-d’œuvre. Chaque vase qu’il façonne raconte une histoire - celle d’un retour aux racines, d’un voyage dans le temps vers les chaumières d’antan.

Développement actif d’une ligne de poteries artistiques

“La poterie de Huong Canh a toujours été connue pour ses teintes rouges et brunes. J’ai voulu aller plus loin, explorer les formes et les volumes pour donner une nouvelle dimension à cet art”, explique Quang. Sa vision a transformé l’argile brute en œuvres d’art qui mêlent tradition et modernité.

Animé par le désir de sublimer la poterie de son village, Quang a créé une ligne de poteries artistiques écologiques, alliant technologies modernes et méthodes traditionnelles. “Mon objectif est de préserver l’essence de Huong Canh tout en la projetant dans le monde moderne”, affirme-t-il. Grâce à sa maîtrise technique, il atteint un taux de réussite de 98% dans la production de poteries de haute qualité.

Photo : Ngân Giang

Les œuvres de Quang, sobres en couleurs mais riches en expression, sont reconnues bien au-delà de la province, captivant les amateurs d’art vietnamiens et étrangers. Cette réussite est le fruit de sa créativité, de son respect pour la tradition et de sa volonté de revitaliser l’art de Huong Canh.

Cependant, le succès n’a pas été évident pour les familles dans le village. Dans les années 1950-1970, le village a connu un essor avec les coopératives de poterie, mais la demande a ensuite décliné, poussant la famille de Quang à cesser la production.

Succès commercial et aspirations pour l’avenir

Malgré un départ difficile, marqué par des fours endommagés et des doutes de la part des habitants du village, Quang a persévéré. “Au début, les gens ne comprenaient pas pourquoi j’empruntais de l’argent pour acheter du charbon et du bois pour alimenter le four”, se souvient-il. Les villageois étaient sceptiques, jugeant ses créations inadaptées aux usages traditionnels comme la fermentation du soja ou le stockage de l’eau. Pourtant, Quang restait convaincu que son travail finirait par porter ses fruits.

Photo : Ngân Giang

Cette persévérance a fini par payer. En plus d’assurer un revenu stable pour lui-même et pour plusieurs autres villageois, ses œuvres sont aujourd’hui très recherchées, notamment à Hô Chi Minh-Ville. Chaque mois, il réalise un bénéfice d’au moins 100 millions de dôngs, son revenu annuel atteignant le milliard de dongs. Au-delà de la réussite économique, Quang aspire à faire de Huong Canh un centre d’excellence pour la poterie en Asie. “Je veux que la poterie de Huong Canh soit reconnue mondialement comme un art vivant et contemporain”, déclare-t-il. Animé par cette vision, il nourrit également le désir ardent de promouvoir les produits céramiques lors des salons en France et à travers toute l’Europe.

Un artisan, un entrepreneur, un visionnaire

“... La poterie est un être humain... Plus une personne a d’expériences de vie, plus elle les transfère dans la poterie…”. C’est peut-être cette conviction qui a permis au sculpteur Hồng Quang de maintenir un profond respect, une grande affection et une vision humaniste dans chacune de ses créations en poterie. Grâce à sa détermination et à son talent, Quang a réussi à imposer son style unique. Ses créations, aux formes originales et aux couleurs subtiles, sont aujourd’hui très recherchées. Il a su transformer un atelier de poterie traditionnel en une véritable galerie d’art, attirant des collectionneurs du monde entier.

Plus qu’un simple artisan, Quang est un véritable entrepreneur. Il a su développer une marque forte et créer des emplois dans sa région. Mais son ambition ne s’arrête pas là. Il rêve de faire de Huong Canh un pôle d’excellence de la poterie en Asie. En revitalisant la poterie de Huong Canh, Quang ne fait pas que sauver un savoir-faire ancestral, il crée également une source de fierté pour sa communauté. Son histoire est celle d’un homme qui a su transformer un défi en opportunité, et qui continue d’inspirer de nombreux jeunes talents. En laissant derrière nous le sculpteur Nguyên Hông Quang, sa terre et son village, nous avons le cœur rempli d’espoir pour un avenir radieux de la poterie traditionnelle de Huong Canh bien que son chemin de développement soit encore semé d’embûches.

Ngân Giang - Quang Khai - Thu Thuy