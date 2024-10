Vụn Art : Un modèle économique collectif qui change la perception sur les capacités des personnes en situation de handicap

Le développement de l'économie collective et des coopératives est une nécessité stratégique pour le Vietnam et le monde. Vụn Art , un modèle d'entreprise sociale qui valorise les personnes en situation de handicap, en est un exemple inspirant.

Il est remarquable que ce modèle n’ait été créé qu’en 2017 par M. Lê Việt Cường, avec l'idée de donner une seconde vie aux chutes de tissu. Ce lieu contribue également à la préservation et à la promotion de la culture traditionnelle, tout en participant à la protection de l'environnement en utilisant des matériaux textiles excédentaires pour créer des produits artisanaux uniques. Parmi ces créations, on trouve des peintures Đông Hồ, des portraits, des œuvres abstraites sur des t-shirts, ainsi que des sacs tote très pratiques et appréciés de tous les âges.

En six ans d'existence et de développement, cet atelier a formé gratuitement de nombreux apprenants de tous âges. Les recettes des ventes sont utilisées pour financer les activités de l'atelier et proposer des formations professionnelles aux personnes handicapées désireuses d'acquérir de nouvelles compétences. À travers les témoignages de M. Cường et de ses collègues expérimentés, leur seul souhait est que Vụn Art continue de se développer, diffuse des valeurs positives, crée de nombreux emplois pour les personnes en situation de handicap, et attire un nombre croissant de clients qui connaissent et font confiance à leurs produits artisanaux.

"Mon souhait actuel est simplement de pouvoir louer un espace plus grand afin que tout le monde puisse se rassembler en un seul lieu".

Grâce à des outils simples tels qu'un stylo, une règle, des morceaux de tissu et du papier, ainsi qu'au dévouement des enseignants et aux efforts des apprenants, l'atelier a progressivement conquis les clients avec des produits artisanaux de qualité.

En outre, le salaire mensuel constitue également une motivation pour tous les membres, tant pour eux-mêmes que pour soutenir leur famille grâce à leurs efforts. "Mon souhait le plus simple est que nous puissions tous ensemble améliorer nos conditions de travail et augmenter nos revenus", partage Linh.

"Après avoir travaillé ici pendant un certain temps, j’ai remarqué que tous les participants ont fait des progrès significatifs", partage Mme Khanh. De plus, grâce au soutien de M. Cường, ils ont acquis une plus grande autonomie et maturité par rapport à avant leur arrivée à Vụn Art.

Phương a fait d'énormes progrès depuis qu'elle a commencé à travailler ici. Elle est devenue plus rapide, plus efficace et plus à l'aise dans sa communication.

À l’avenir, M. Cường rêve de voir le modèle économique de Vụn Art se répandre à grande échelle, apportant ainsi une valeur durable à la communauté. Mais il ne s’arrête pas là : il envisage également que Vụn Art se développe dans de nouveaux domaines, tels que l’organisation d’ateliers pour les enfants ou la création d’opportunités pour les touristes étrangers d’expérimenter l’art traditionnel vietnamien.

De plus, il aspire à développer des concepts tels que des cafés, non seulement pour offrir un environnement accueillant, mais aussi pour aider davantage de jeunes en difficulté, leur donnant ainsi espoir et opportunités pour se reconstruire.

"Le sentiment d’être utile à la société et à sa famille renforce la confiance en soi et facilite l’intégration sociale".

Nguyễn Chí Công