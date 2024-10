Start-up verte à Ba Vì : Greenify et son parcours vers un écosystème durable

Avec pour objectif de vulgariser les connaissances scientifiques, de promouvoir l’éducation expérientielle et de construire un modèle de développement durable, Greenify, fondée par Phạm Hoài Nam et ses camarades à Ba Vì, en banlieue de Hanoï, est un exemple inspirant de développement durable. Greenify se concentre non seulement sur l’agriculture circulaire et l’architecture verte, mais aussi sur le tourisme durable, en profitant de l’avantage concurrentiel local.

Photo : Greenify

Un week-end d’août 2024, sur un terrain de 4.000 m² au hameau de Đồng Chay, commune de Vân Hoà, district de Ba Vì, les jeunes de Greenify et les habitants locaux ont achevé la construction d’une maison en torchis. Le résultat d’un atelier de deux jours intitulé “Construction naturelle numéro 01 - Maison en bambou et torchis”.

Greenify, une organisation à but non lucratif créée en décembre 2022 par Phạm Hoài Nam et le Dr. Phạm Minh Tuấn, un Viêt Kiêu (Vietnamien d’outre-mer) vivant aux États-Unis, vise à établir un écosystème vert et durable pour la communauté. Depuis sa création, cette organisation a mis en pratique ses valeurs et sa philosophie à travers des activités de recherche, d’éducation et de collaboration public-privé, notamment par l’aménagement d’un espace vert et ouvert à Vân Hòa, Ba Vì. Cet espace est destiné non seulement à la culture de plantes médicinales, de légumes et de fleurs, mais également à accueillir des expositions, des conférences et des événements communautaires.

Concernant l’idée de fonder Greenify, Phạm Hoài Nam partage : “Lorsque ma femme était enceinte, en plein pic de la pandémie de COVID-19, je me suis beaucoup questionné sur la manière dont mon enfant pourrait grandir dans un environnement sûr et épanouissant. J’ai réalisé que vivre en harmonie avec la nature était la réponse, et c’est ainsi que Greenify a vu le jour”.

Avec ses trois piliers : “Nature, Art, Moments”, Greenify a organisé depuis sa fondation cinq ateliers à Ba Vì, développé trois solutions technologiques et huit produits bio (compost de vers (vermicompost ou lombricompost), huiles essentielles, bougies, savons…). Elle est en train de réaliser un projet pour soutenir les autochtones dans la production et la promotion de produits locaux tels que huiles essentielles (de citronnelle, de pamplemousse…) et spray nasal à l’essence de fleur de Bidens pilosa.

Photo : Greenify

Selon Greenify, le développement durable doit inclure l’éducation au développement durable (EDD), afin de garantir un progrès constant. L’organisation propose donc régulièrement des programmes d’éducation communautaire pour sensibiliser au développement écoresponsable. À ce jour, elle a mené plus de 30 cours et diverses activités éducatives sur ce sujet. Une des initiatives marquantes pour Phạm Hoài Nam a été la participation à un événement au Camp d’été sur l’Intelligence émotionnelle, un programme du Club de Psychologie de l’ULEI et ses partenaires dont Greenify, où les enfants ont acquis les fondements du développement durable au Centre d’éducation artistique Stellami, Université des Langues et d’Etudes internationales (ULEI), Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU).

Dans cette aventure entrepreneuriale écologique, Nam et son équipe ne sont pas seuls : des habitants locaux comme Trưởng (menuisier et artisan) et Thúy (employée dans une ferme florale) s’engagent aussi dans le projet. “Au début, j’étais sceptique. Beaucoup de citadins viennent ici et achètent des terrains pour construire leur deuxième demeure, profitant de l’air pur. Ils y viennent seulement le weekend. Les jeunes du village, au contraire, partent étudier ou travailler en ville. Je n’ai jamais vu de jeunes Hanoïens venir dans cette banlieue pour entreprendre. Mais leur persévérance nous a convaincus, ma femme et moi, de nous joindre à eux pour s’occuper le jardin médicinal de Greenify près du ruisseau”, partage Trưởng.

“Avec le rôle du français en tant que langue de la recherche et avec la diversité de la communauté francophone mondiale, je crois que le français, la France et l’ULEI aideront Greenify à avancer plus vite et plus solidement vers ses objectifs”, a déclaré Hoài Nam en expliquant sa décision d’apprendre le français à l’ULEI, VNU. Greenify envisagerait de promouvoir ses activités pour attirer plus de groupes d’étudiants et de touristes francophones dans ses jardins de plantes médicinales, de fleurs et de produits agricoles.

Dans l’avenir, Greenify aspire à développer des activités axées sur deux piliers : l’art et les moments de vie, en attirant de jeunes artistes pour des échanges et créations à Ba Vì. “Nous collaborons actuellement avec l’Institut d’Anthropologie culturelle du Vietnam et la Communauté de théâtre musical Interstellar pour réaliser un projet de fresques représentant des épopées et récits vietnamiens”, explique Nam.

Greenify va aménager son espace à Ba Vì pour pouvoir organiser des événements artistiques et des foires aux produits à plus grande échelle, et commercialisera à partir de fin 2024 des produits conçus à partir de denrées agricoles et de plantes médicinales biologiques. De plus, elle souhaite également fabriquer des cadeaux artisanaux haut de gamme à partir de matériaux locaux, offrant aux habitants des sources de revenus supplémentaires en complément des produits agricoles et médicinaux.

Le modèle de Greenify s’améliore et se développe progressivement, avec l’espoir de s’étendre à d’autres localités et de contribuer à construire un avenir vert pour les générations de demain et à faire du Vietnam un grand pays d'entrepreneurs.

Nguyễn Văn Hiển/CVN