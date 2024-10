Concours "Jeunes Reporters Francophones 2024" : délibération du jury de la demi-finale

Photo : Truong Trân/CVN

Lancée au début du mois d’août, la 9e édition du concours d’écriture "Jeunes Reporters Francophones" est passée à l’étape de la demi-finale. Le comité d'organisation a reçu au total 107 articles. Les étudiants, qui représentent la majorité des candidats, viennent de l’Université de Cân Tho, de l’Université de langues et d’études internationales (ULIS) relevant de l’Université nationale de Hanoï, ainsi que de l’Université de Hanoï, etc.

Placée sous le thème “Créer, innover, entreprendre en français”, qui est également la thématique du XIXe Sommet de la Francophonie, cette édition vise à créer un forum pour que les jeunes puissent partager et échanger sur les multiples opportunités et le dynamisme de l’espace francophone, tout en encourageant la créativité, l’innovation et l’entrepreneuriat comme leviers de création d’emplois pour la jeunesse. L’ambition est de promouvoir la rédaction en langue française auprès des jeunes francophones.

Résultat satisfaisant

Pour encourager les étudiants à participer au concours, la rédactrice en chef adjointe du Courrier du Vietnam, Doàn Thi Y Vi, est allée rencontrer le 21 août, les professeurs et les étudiants de l'Université Phenikaa et de celle de Hanoï. Elle a initié les étudiants à la rédaction d'un article journalistique, leur a suggéré des sujets à traiter. Elle s’est réjouie : "Cette année, nous avons observé une participation active des étudiants de ces deux établissements, ainsi que de ceux d’autres universités. Au total, il y a 190 candidats contre 174 à l’édition précédente". "Un excellent résultat qui dépasse mes attentes!", s'est-elle enthousiasmée.

Mme Y Vi assume également la présidence du jury de la demi-finale. Elle a trouvé que le thème “Créer, innover, entreprendre en français” était intéressant mais assez difficile à traiter. "Pour cette raison, la qualité des articles est hétérogène. J'apprécie les 20 articles finalistes qui ont des informations riches, avec des belles photos et une belle qualité rédactionnelle", a-t-elle conclu.

"Le niveau de français est très bon"

Pour Pauline Vidal, chargée de mission éducative et numérique de l’ambassade de France au Vietnam, elle a été impressionnée tant par le style d’écriture des candidats que par leur niveau de français. "Nous avons vraiment lu des articles qui étaient structurés de manière engageante pour les lecteurs. Et en ce qui concerne les photos, j'ai également vu des images de qualité professionnelle. Le niveau de français était très bon. Bien que certains articles soient un peu moins réussis, d'autres étaient excellents", a-t-elle souligné.

Photo : Trân Truong/CVN

Mohamed Cacavinde, responsable national des examens et de la cellule des traductions de l’Institut français du Vietnam, apprécie également les articles, notamment pour leur thème, leurs photos et surtout la qualité de leur réalisation. "Je crois que, pour les débutants, c'était assez remarquable. Pour certains, c'était vraiment excellent", a-t-il partagé.

Il a également exprimé sa reconnaissance envers le comité d’organisation et le concours, qui lui permettent de découvrir un Vietnam qui lui semble très intéressant. "Ces articles m'ont permis de découvrir un Vietnam différent, présenté par les jeunes journalistes, avec des thèmes très intéressants", a-t-il confié.

Photo : Trân Truong/CVN

Des conseils pour perfectionner l'écriture

Membre du jury de la demi-finale pour cinq éditions consécutives, Virginie Taverne, responsable de la communication de l’Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH), souhaite donner des conseils aux futurs candidats du concours afin de perfectionner la qualité des articles. "Il est important de s’inspirer de ce que l’on a vécu et de parler avec son cœur. Il ne faut pas faire du copier-coller depuis Wikipedia ou d’autres sites Internet. Il est essentiel d'essayer de créer quelque chose d'original et d'explorer des pistes qui n’ont pas encore été abordées dans de nombreux articles", a-t-elle précisé.

Le concours "Jeunes Reporters Francophones" est co-organisé annuellement par Le Courrier du Vietnam et la Représentation régionale Asie-Pacifique de l'Organisation internationale de la Francophonie (REPAP). Il bénéficie également de l’assistance de l’Agence Vietnamienne d’Information, du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam (GADIF), de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Vietnam, ainsi que de nombreuses universités, entreprises et autres partenaires.

Le jury de la finale se réunira le 25 octobre, et la remise des prix est prévue le 8 novembre.

Mai Quynh/CVN