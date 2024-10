Les jeunes et leurs ambitions de développer le métier de la céramique traditionnelle

Une patrie pleine d'art

Le village de poterie de Bat Tràng, centre par excellence des villages d’artisanat vietnamiens, est situé dans le district de Gia Lâm, à Hanoï. Avec une histoire de plus de 700 ans, ce village est devenu un lieu emblématique de la culture céramique de notre pays, une destination artistique incontournable pour les touristes nationaux et étrangers, en particulier ceux qui aiment la céramique et souhaitent approfondir leurs connaissances sur la culture traditionnelle vietnamienne.

Les produits céramiques de Bat Tràng sont fabriqués manuellement, reflétant l’amour et le talent créatif des artisans. Ils se distinguent par une grande variété de modèles, allant des ustensiles ménagers comme les bols, les assiettes et les tasses, aux œuvres d’art telles que les vases, les jarres et les statues. Les céramiques de Bat Tràng sont reconnues pour leur grande durabilité, leur émail lisse et leurs motifs sophistiqués, issus de la culture populaire.

Les artisans d’autrefois ont continuellement innové et perfectionné les techniques de fabrication de la céramique, du choix de l’argile à la cuisson, en passant par le pétrissage et l’émaillage. Ces techniques, transmises de génération en génération, ont préservé l’identité de la céramique de Bat Tràng. Les prédécesseurs n’ont pas seulement contribué sur le plan technique, mais ont aussi sauvegardé les valeurs culturelles et spirituelles de ce village artisanal. Ils ont fondé des organisations et créé des coopérations, partageant constamment leurs connaissances et leurs expériences avec les générations suivantes, garantissant ainsi que l’art de la poterie ne se perde pas. Les valeurs de leurs contributions sont devenues la vitalité du village, lui permettant de surmonter les difficultés et les vicissitudes de son histoire.

Photo prise par les auteurs

En voyant le précieux héritage laissé par leurs ancêtres, de nombreux jeunes d’aujourd’hui prennent clairement conscience du potentiel et de la valeur à long terme de la céramique de Bat Tràng. Ils ne sont pas seulement des successeurs, mais aussi des pionniers, insufflant une nouvelle vitalité à une profession qui existe depuis des centaines d’années. Les jeunes font activement la promotion de la céramique de Bat Tràng à travers le monde, en utilisant des plateformes médiatiques, en organisant des expositions, en collaborant avec des artistes nationaux et étrangers, en lançant des entreprises de poterie, ou encore en créant des ateliers pour apprendre aux clients à fabriquer et à décorer des produits en céramique. Ils créent ainsi un terrain de jeu intéressant pour tous les âges, des enfants aux adultes.

L'amour et la fierté pour le métier

De nombreux jeunes issus de familles de potiers se sont rapidement attachés à ce métier. Les bruits des machines, l’odeur familière de l’argile, ou encore l’image de leurs aînés concentrés au tour de potier, sont devenus des éléments indispensables de leurs souvenirs d’enfance. L’amour pour la céramique a progressivement et profondément imprégné leurs âmes. Ils chérissent les processus de production manuels, méticuleux et délicats, aiment les produits fabriqués avec soin et minutie, et apprécient le bonheur de voir les produits émaillés briller sous la lumière.

La fierté pour le métier de céramiste constitue également une source de motivation pour les jeunes à surmonter les difficultés et les défis. Ils sont pleinement conscients que c’est également un symbole de leur patrie. Cette conscience les pousse à travailler sans relâche pour se développer, malgré la concurrence des produits industriels modernes.

Le désir de perpétuer le métier artisanal

Nés et élevés dans des familles ayant une longue tradition de fabrication de céramique, de nombreux jeunes ressentent un profond attachement à ce métier. Malgré de bons diplômes supérieurs et des opportunités de travail intéressantes, ils décident de retourner au village. Cela n’est pas seulement un choix de carrière, mais aussi une manière d’exprimer leur gratitude et leur respect pour le travail acharné de leurs grands-parents et parents. Ils apportent à ce travail manuel les connaissances qu’ils ont acquises, que ce soit en gestion des affaires, en techniques de production modernes, en marketing ou en commerce électronique, pour les appliquer au développement de ce métier.

Photo de l’atelier "96 ceramic"

Passionnés par tout cela, certains jeunes décident d’ouvrir leurs propres ateliers et entreprises, où ils continuent d'appliquer les techniques traditionnelles tout en les combinant avec des innovations modernes pour créer des produits en céramiques uniques et de haute qualité. Cela contribue non seulement des valeurs économiques du village, mais offre également de nombreuses opportunités d'emploi aux autochtones.

Photos prises par les auteurs

En plus de développer le marché de la céramique au sein du village, ces jeunes sont aussi attentifs aux tendances technologiques modernes. Ils vendent leurs produits sur les réseaux sociaux ou des plateformes de commerce électronique, atteignant ainsi des clients dans de nombreux endroits, tant au niveau national qu’international.

La combinaison de la tradition et de la modernité, entre les connaissances académiques et l’expérience pratique, aide la jeune génération du village à bâtir un meilleur avenir pour le métier qu’elle chérit. Ce sont eux qui entretiennent la flamme et insufflent une nouvelle vitalité à l’industrie de la céramique, garantissant que ce métier traditionnel continue à se développer de manière forte et durable dans les années à venir.

Un bon patron est un bon artisan

Chaque produit céramique de Bat Tràng est le fruit d’une cristallisation entre les matières brutes et les mains talentueuses des potiers. À partir de blocs d’argile, sous les mains habiles des jeunes artisans, des œuvres céramiques sophistiquées prennent progressivement forme. Le processus de production de la céramique est un parcours exigeant de patience et de minutie, depuis le choix des matières premières, le façonnage, la décoration, jusqu’à la cuisson à haute température. Chaque étape requiert ingéniosité, expérience et connaissances approfondies.

Les jeunes comprennent que, pour maîtriser le métier et développer leur carrière, ils doivent d’abord maîtriser chaque étape, depuis les plus élémentaires. Ils sont prêts à commencer par les tâches les plus simples, comme le choix de la terre, le séchage ou l'ajustement de chaque détail du produit. Ils n'hésitent pas à se salir les mains en pétrissant l'argile et ne redoutent pas les obstacles lorsqu'ils doivent apprendre et pratiquer les techniques sophistiquées du métier. Ils ne craignent pas de se lancer dans les travaux les plus difficiles. Passer par chaque étape, de la plus facile à la plus difficile, les aide non seulement à améliorer leurs compétences, mais aussi à mieux comprendre la valeur de chaque produit qu’ils fabriquent.

Photo par Thanh Trân

Ne se contentant pas de ce qu’ils savent déjà faire, les jeunes aspirent à exceller à chaque étape de leur travail. Ils n’acceptent aucune négligence et se fixent toujours les normes les plus élevées. Leur esprit d’apprentissage, leur persévérance et leur travail acharné sont les facteurs qui leur permettent non seulement de maîtriser leur métier, mais aussi de développer leur capacité à créer et innover. C’est cet esprit, qui ne recule ni devant les difficultés ni devant les sacrifices, qui a forgé de jeunes artisans talentueux. Ceux-ci perpétuent la tradition familiale tout en devenant progressivement de bons chefs d’entreprise, permettant ainsi à la céramique de Bat Tràng de continuer à prospérer.

Des nouveaux modèles, des nouvelles ambitions

Ces dernières années, les ateliers de peinture sur poterie sont devenus un modèle prometteur pour promouvoir la popularité de la céramique de Bat Tràng. Ces petits ateliers offrent des lieux où les gens peuvent créer leurs propres objets en céramique. Ils constituent également des espaces de connexion et de transmission des valeurs culturelles et des techniques traditionnelles à un public de plus en plus jeune.

Fièrement nées dans le berceau du village, Yên Nhi et Mai Huong, deux jeunes femmes audacieuses, ont bâti de petites entreprises à partir de leurs modestes capitaux initiaux. Avec le soutien technique de leurs prédécesseurs et leur compréhension des tendances de la nouvelle génération, elles rêvent d’apporter aux autres un monde d’artisanat miniature, aidant à découvrir un nouvel horizon artistique.

Les mini "ateliers de céramique" sont devenus une destination prisée par de nombreux clients, des enfants aux personnes âgées, désireux de satisfaire leur curiosité, leur envie d’expériences et leur potentiel artistique. C’est aussi un lieu où amis et couples peuvent se retrouver pour explorer un nouveau monde de divertissement ou se détendre après des journées stressantes. La fabrication de poterie est un processus de découverte de soi, car les créations portent la marque personnelle de leur créateur et ne sont pas des copies.

Faire des affaires n’a jamais été simple, surtout pour les jeunes manquant d’expérience. Le processus commercial comporte de nombreux risques, notamment pour les produits fabriqués à la main, qui présentent souvent un taux élevé de dommages, de défauts ou de rebuts, ainsi que des risques liés au transport. De nombreuses questions ont émergé lors de la création et de l’entretien de l’atelier de céramique : "Comment offrir à chaque personne l’espace le plus confortable pour peindre ?" et "Comment aider les clients qui ne sont pas familiers avec l’utilisation de la peinture céramique ?". C’est pourquoi les deux jeunes femmes portent une attention minutieuse à chaque détail afin de perfectionner progressivement leurs ateliers. En tenant compte des facteurs psychologiques et comportementaux des clients, elles s’efforcent de rendre l’espace de peinture sur céramique aussi agréable que possible.

Yên Nhi a expliqué : "Beaucoup ont dit qu’ils ont visité Bat Tràng, mais le service est parfois insuffisant pour répondre au nombre élevé des touristes et ne permet pas ainsi une connaissance suffisante du processus de fabrication. Nous souhaitons aider les clients à le comprendre. En suivant les étapes, les gens pourront mieux apprécier les produits traditionnels. La fabrication de céramique est un art exigeant, nécessitant beaucoup de temps et d’efforts, avec des risques inhérents".

Photo prise par les auteurs

Au-delà de l’objectif de fournir une compréhension générale de la céramique, leur ambition est également de transmettre aux clients les grandes valeurs culturelles et artistiques traditionnelles. Mai Huong a expliqué : "Les éléments traditionnels sont d’une importance capitale. La véritable valeur durable réside dans la production locale, car notre pays dépend encore beaucoup des produits étrangers et accorde peu d’attention aux produits domestiques. Pour moi, la vraie valeur réside dans ce que nous créons nous-mêmes. Cela vaut non seulement pour la céramique, mais aussi pour d’autres objets comme les ustensiles ou la nourriture. Seules les créations issues de la production locale peuvent offrir une valeur durable". Les deux jeunes femmes ont expliqué aussi que, bien que le revenu soit un objectif pour tout entrepreneur, l’essentiel réside toujours dans le choix du domaine d’investissement. Dans un secteur aussi risqué, seule la passion et l’amour pour la céramique peuvent soutenir un tel engagement. Pour elles, contribuer modestement au développement de leur métier et à la société est déjà une grande réussite.

Il existe de nombreux choix en affaires, mais choisir de se développer tout en enrichissant les valeurs de la communauté de laquelle on vient n’est pas donné à tout le monde. Le village artisanal de Bat Tràng, ainsi que les villages d’artisanat traditionnel en général, offrent des opportunités à la jeune génération de réaliser son potentiel sans avoir à quitter son pays d’origine. Pour cette raison, elle peut retourner à sa ville natale pour commencer sa carrière, où les valeurs fondamentales et le soutien de la communauté l’accueillent toujours et l’accompagneront dans sa réussite.

Phan Thi Thanh Hà - Pham Trà My - Dô Linh Chi