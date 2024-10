Le Vietnam réaffirme son engagement au plus haut niveau pour l'essor de la francophonie

>> Le Vietnam montre son attachement à la France et à la francophonie

>> XIXe Sommet de la Francophonie : enjeux déterminants pour l’avenir des jeunes

>> Le Vietnam contribue de manière active et responsable à la communauté francophone

Lors d’une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Paris, le diplomate a déclaré que la présence du plus haut dirigeant vietnamien à cet événement pour la première fois marquait une nouvelle étape, affirmant l'engagement au plus haut niveau du pays en faveur du développement de la communauté francophone ainsi que mettant en valeur ses efforts pour améliorer l'image et la présence de la communauté francophone dans la région Asie-Pacifique.

Photo : VNA/CVN

Cela illustre également la volonté du Vietnam de servir de passerelle pour promouvoir les relations entre la communauté francophone et la région, élevant ainsi sa position nationale et communautaire sur la scène internationale.

Selon lui, cette activité diplomatique de haut niveau jouera un rôle important dans la mise en œuvre de la politique étrangère de multilatéralisation et de diversification, et d'intégration internationale active, en accordant de l'importance au multilatéralisme et en démontrant l'appartenance active et responsable du Vietnam à la communauté internationale en général et à la communauté francophone en particulier.

Les dirigeants de l'OIF, les pays membres, les partenaires ont reconnu l'engagement et les contributions du Vietnam à la préparation de ce sommet et ont souhaité que sur la base des bases solides que l'OIF et le Vietnam ont construites ensemble, le Vietnam et la communauté francophone continuent à nourrir et à élever leur coopération et leur partenariat à long terme et durables dans les temps à venir, a-t-déclaré.

Photos : OIF/CVN

En ce qui concerne le rôle du Vietnam au sein de l'OIF, le diplomate a déclaré que depuis des années, le Vietnam participe pleinement et efficacement à la plupart des questions prioritaires de la communauté, de la planification des stratégies de coopération à la promotion des réformes. Le Vietnam est ainsi considéré comme un acteur clé et une voix importante de l’OIF dans la région Asie-Pacifique, comme en témoigne le fait que le Vietnam s’est vu confier à plusieurs reprises des postes importants au sein de l’organisation par les pays membres.

En matière d’enseignement du français, le Vietnam a initié initiatives et projets soutenus par les pays membres, notamment la France, le Canada, la Belgique et la Suisse. Depuis 2014, le Vietnam a apporté de manière proactive des contributions volontaires à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), contribuant ainsi à améliorer l’enseignement du français dans 47 universités vietnamiennes membres de l’AUF.

En matière de coopération économique, le Vietnam était le pays ayant initié la coopération économique au sein de la communauté francophone lors du 7e Sommet de la Francophonie tenu en 1997 à Hanoï. En tant que président du comité économique de l’OIF, il a dirigé l’élaboration de la Stratégie économique francophone pour 2020-2025 et de la Stratégie de coopération numérique 2022-2026. Le Vietnam a également été le premier pays d’accueil d’une délégation d’affaires francophones en mars 2022 pour mettre en œuvre l'orientation nouvelle de coopération économique au sein de la Francophonie.

Photo : VNA/CVN

Pour renforcer la coopération entre le Vietnam et l'OIF, Dinh Toàn Thang a souligné la nécessité de créer des changements significatifs dans des domaines clés qui répondent aux besoins de développement de la communauté et de ses pays membres.

Dans cet esprit, les deux parties devraient prendre une politique intégrale pour orienter la coopération vers les pays membres en développement et combiner efficacement avec les pays développés, a-t-il ajouté.

VNA/CVN