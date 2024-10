REshare - Une jeune entreprise pionnière dans la transformation des déchets vestimentaires en matériaux de construction

Des centaines de tonnes de vieux vêtements réutilisées et transformées sans émissions en ciment, panneaux de fibrociment et briques de construction, c'est ce que REshare (Thu Duc, Hô Chi Minh-Ville) - une jeune entreprise engagée dans la protection de l'environnement - met en œuvre depuis près de 4 ans.

Photo : Nguyễn Trọng Đạt

Face à la forte croissance de la consommation de vêtements au Vietnam, la mise en œuvre de solutions pour une consommation durable et une gestion approfondie des déchets vestimentaires nécessite de plus en plus d'innovation et de créativité.

Innovation pionnière dans le recyclage des déchets vestimentaires

Photo : Nguyễn Trọng Đạt

En 2020, Nguyễn Trung Nghĩa (un informaticien) a créé une plateforme en ligne pour collecter, échanger et recycler de vieux vêtements. Après 2 ans d'activité, M. Nghĩa a constaté le fort potentiel de ce marché. Conscient d’être l'un des pionniers dans le recyclage des déchets vestimentaires au Vietnam, il a décidé de créer REshare Joint Stock Company en se concentrant sur la transformation des déchets vestimentaires en matériaux de construction, etc.

M. Nghĩa a partagé : "Choisir de démarrer une entreprise à partir de déchets vestimentaires est un problème difficile et nouveau. Le fait que je sois un pionnier dans ce domaine m'a fait également rencontrer de nombreuses difficultés et mon travail est de trouver la solution juste et efficace".

Gérer les vieux vêtements de manière nouvelle et spéciale

Photo : Nguyễn Trọng Đạt

Les vieux vêtements envoyés à REshare par les donateurs seront triés. Si les vêtements sont utilisables, ils sont reconditionnés et revendus sur le site internet de REshare à des prix abordables, entre 19.000 VND et 50.000 VND (entre 0,68-1,80 euros). Les produits en mauvais état sont envoyés dans une usine pour un recyclage sans émissions.

REshare a organisé de nombreux événements marquants tels que "Détox les sous-vêtements", "Greening Mang Den" ou encore des projets innovants transformant les vêtements usagés en matériaux de construction durables.

"Détox les sous-vêtements" est une collaboration avec la marque de sous-vêtements L.O.C visant à recycler les vieux sous-vêtements en ciment (grâce à la technologie ECOCYCLE de l'INSEE). M. Nghĩa a partagé : "Je sais que les sous-vêtements au Vietnam est un sujet très sensible à aborder. Quand j'ai choisi de les recycler, j'ai réussi à transformer quelque chose dont les gens pensent qu'il n'y a aucun moyen de les recycler, en de bons matériaux de construction". "Greening Mang Den" est un projet qui encourage les consommateurs à acheter des vêtements usagés sur le site internet de Reshare. Une partie des bénéfices est utilisée pour aider des minorités ethniques de la province de Kon Tum. Ou dans des projets de production de panneaux en fibrociment, de carreaux et de tissus de décoration intérieure à partir de fibres de tissus lors du processus de grattage de vieux vêtements en coton. En outre, bien qu'il ne s'agisse pas d'une organisation caritative, REshare mène également des activités visant à fournir de nombreux vêtements utilisables pour les organismes de charité.

Une ambition nationale

Photo : REshare

En août 2024, REshare avait géré un total de plus de 200 tonnes de vieux vêtements, dont près de 50 tonnes reconditionnés sans émissions. Commençant ses activités dans un petit atelier de 27 m², REshare dispose désormais d'un atelier de 560 m². En moyenne, chaque mois, l'entreprise reçoit environ 7 à 10 tonnes de vêtements.

Dans un avenir proche, l'objectif de REshare sera d'étendre l'échelle de ses opérations au niveau national. De bon augure pour le problème du recyclage des déchets vestimentaires, mais aussi une grande source d'inspiration pour les acteurs de la protection de l'environnement.

Nguyễn Trọng Đạt