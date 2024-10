Innovation de jeune, transformation du village artisanal

L’ancien secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, a dit : “Quand la culture demeure où la nation demeure” . Malgré des décennies passées, l’histoire du Vietnam et ses profondes impressions continuent dans les villages d’artisans. Face au risque de la disparition de l’identité culturelle, la jeune génération insuffle une nouvelle vie à ces traditions séculaires, en utilisant la créativité et l’innovation pour relier le passé et le présent.

Photo : Thao Phuong

Les “trésors” culturels du Vietnam

Les mains expertes des artisans vietnamiens sont une véritable aubaine, permettant de chérir les “trésors” de la culture vietnamienne - des villages artisanaux traditionnels. Chaque artisanat est une œuvre d’art qui rappelle l’histoire, les coutumes, la spiritualité et la philosophie. Les motifs, les couleurs sont le résultat d’une créativité sans interruption, de l’amour du travail bien fait et de la préservation des valeurs accompagnant tout au long de la vie.

Plus de 2.000 villages d’artisanat se situent partout au Vietnam : les poteries, les orfèvreries, les sculptures sur bois et sur pierre, les peintures sur soie, les marionnettes, les tissages, les broderies, les vanneries, etc… Ces objets contribuent à enrichir l’héritage culturel du Vietnam, et en même temps, à le propager à l’échelle internationale.

Photo : Thao Phuong

Au fil des vicissitudes de l’histoire, la valeur des métiers traditionnels persiste, mais les successeurs sont de plus en plus rares. Le développement de l’industrialisation, de la modernisation et l’attrait des nouveaux métiers remplacent progressivement les métiers traditionnels.

Comment les jeunes conservent les “trésors” ?

Comment réparer les fissures du temps qui se multiplient dans les “trésors” ? La jeune génération semble avoir trouvé la réponse. Les jeunes ne font pas seulement revivre les métiers traditionnels, ils apportent également du renouveau en inventant des méthodes plus créatives et accessibles pour les présenter à tous les âges.

Ces dernières années, les ateliers d’artisanat sont devenus une tendance très populaire. Au lieu d’admirer les objets d’art exposés, les jeunes d’aujourd’hui tentent de transformer les ateliers traditionnels en différents espaces à découvrir l’artisanat. Tout le monde peut apprendre à teindre l’indigo, à fabriquer de la céramique, à peindre des objets artisanaux, à tisser, à fabriquer de la laque ou même à créer des fleurs en papier… En utilisant leurs mains compétentes et créatives, ils préservent patiemment le fruit du travail de générations d’artisans.

Photo : Thao Phuong

Ces expériences éveillent en chacun de nous l’amour et le respect de la beauté des traditions. Les gens se connectent aux autres pour préserver et développer le patrimoine culturel de leur nation.

Phuong Bach Nghê : archive de l’artisanat traditionnel

Né et élevé en banlieue de Hanoï, Ngô Quy Duc s’est inspiré de produits artisanaux traditionnels et a développé dès son plus jeune âge un profond amour pour l’artisanat traditionnel.

Bien qu’il soit un étudiant informatique, un domaine sans lien avec la culture, il a réalisé sa passion avec le projet “My Hanoi”, une bibliothèque en ligne mettant des informations sur la capitale du Vietnam. Ne s’en satisfaisant pas, il lance “Về Làng” en 2020 après avoir passé 15 ans à explorer la campagne vietnamienne. Cette fois, n’étant pas seul sur le chemin du nord au sud, il était accompagné par des amis passionnés de culture, désireux de découvrir le savoir-faire de leurs ancêtres et de développer leur art.

Dix-sept ans à découvrir et apprendre des villages vietnamiens ne sont pas la fin de sa passion culturelle, basée sur le savoir-faire des projets précédents, “Phuong Bach Nghê” est le prochain projet qu’il a fondé. “J’ai rassemblé des objets artisanaux traditionnels de partout au Vietnam et les ai rendus facilement accessibles à tous”, explique Duc. Chaque objet d’exposition chez “Phuong Bach Nghê” est unique, fabriqué par des artisans ou soigneusement sélectionné par lui-même.

“Il est important pour nous de préserver nos traditions, nos matériaux et nos techniques artisanales, les perdre, c’est dévaloriser l’artisanat. Mais si nous nous contentons de recréer des produits traditionnels, nous risquons de ne plus convenir aux modes de vie modernes”, partage Duc. Par envie de conservation de la culture, Duc a établi “Phuong Bach Nghê”, un endroit où il recherche et développe particulièrement des produits artisanaux. L’objectif est de rendre les croquis, les motifs et les fonctionnalités plus modernes en conservant les valeurs culturelles.

À première vue, le projet “Phuong Bach Nghê” ressemble à un atelier artisanal ordinaire, mais il se démarque par son ambiance et sa variété d’activités. Chaque mois, des thématiques sont renouvelées pour convenir à l’époque, et vous pouvez participer et créer votre propre œuvre.

Malgré les difficultés liées au développement culturel, Duc persévère depuis près de 20 ans. En plus de préserver un précieux patrimoine, il relie des ponts entre artisans et entreprises et facilite l’intégration des produits artisanaux dans le secteur touristique.

“Les artisans souhaitent améliorer leurs produits pour étendre la vente et pour les exporter”, explique Duc. Cette envie devient une motivation pour lui et il est toujours à la recherche de nouvelles solutions pour créer des emplois pour des artisans et faire connaître “Phuong Bach Nghê” dans le monde entier.

Thao Phuong - Khanh Hoa - Huy Hùng/CVN