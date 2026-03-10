Élections législatives et locales : préparation stratégique du personnel et des institutions

" Chaque délégué doit être un pilier de la construction d'une Assemblée nationale d'élite et proactive. La position et la force du pays lors de la prochaine législature dépendent largement des compétences des 500 délégués ", a affirmé D r . Nhi Lê, ancien rédacteur en chef adjoint de la revue Tap chí công san (Revue communiste).

>> Élections législatives et locales : la nation appelée aux urnes

>> Élections législatives : un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs à An Giang

>> Élections législatives et locales : vote anticipé dans les zones spéciales de Truong Sa et Thô Châu

>> Élections législatives et locales : percées technologiques pour garantir les droits des électeurs

Suite au succès du XIVe Congrès national du Parti, le Vietnam s'ouvre à de nouvelles perspectives pour réaliser son aspiration au développement d'ici 2045. Dans ce contexte, les élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les échelons pour le mandat 2026-2031 constituent non seulement une fête nationale, mais aussi une préparation stratégique du personnel et des institutions.

Le XIVe Congrès du Parti a fixé des objectifs particulièrement ambitieux pour la nouvelle phase de développement. Quelle est la portée de cette élection dans la concrétisation de ces objectifs ?

Il est indéniable que la prochaine XVIe législature de l’Assemblée nationale occupe une place extrêmement importante et particulière. Après 40 ans du Renouveau (Dôi moi), nous avons consolidé notre position, notre prestige et notre puissance nationale sur la scène internationale. Le moment est venu pour nous de rassembler les forces et les ressources nécessaires pour entrer dans une nouvelle ère, portés par l'aspiration à la prospérité et à la puissance pour les 20 prochaines années.

Sous l'égide du Parti, la XVIe législature de l’Assemblée nationale joue un rôle de pionnière sur les plans juridique et éthique dans la mise en œuvre des décisions du XIVe Congrès national du Parti, avec pour objectif de faire de notre pays une nation développée à revenu élevé d'ici 2045. Il s’agit d’un défi majeur, mais aussi d’une occasion de continuer à affirmer le rôle de l’organe législatif suprême, de la plus haute instance de contrôle et d’un vaste forum représentant les électeurs.

Photo : VNA/CVN

Comment l’Assemblée nationale peut-elle créer de véritables percées afin de permettre au pays de se développer plus rapidement et de manière plus durable ?

L'Assemblée nationale doit créer un cadre juridique large et démocratique afin de placer le pays dans une position stratégique proactive, prêt à relever tous les défis avec une intensité, une rapidité et une envergure nouvelles. Chaque décision de l'Assemblée nationale doit véritablement œuvrer pour l'indépendance nationale, la liberté et le bonheur du peuple.

Selon vous, où l’esprit démocratique du processus électoral se manifeste-t-il le plus clairement au cours de ce mandat ?

L'esprit démocratique est manifeste dès la phase préparatoire. Le fait que la liste des candidats et des nominations soit diffusée rapidement au niveau local est une preuve de démocratie. Cela donne aux électeurs le temps d'étudier attentivement les candidats afin de choisir ceux qui sont véritablement dignes.

Bulletin en main, chaque électeur doit être conscient qu'il ne s'agit pas simplement d'une célébration, mais d'un événement capital pour la nation et pour lui-même. C'est un moment où les droits des citoyens sont affirmés et où la liberté est pleinement exercée pour choisir des représentants qui défendent l'honneur national.

Quelles sont vos attentes concernant la qualité des 500 délégués à la prochaine législature de l’Assemblée nationale ?

Je crois que chaque délégué doit être un pilier de la création d'une Assemblée nationale d'élite et efficace. La position et la force du pays lors de la prochaine législature dépendent largement des compétences des 500 délégués.

Photo : TH/CVN

Pour garantir une législation de qualité répondant aux exigences du développement, chaque délégué doit, à mon avis, posséder les "mots d'or" : vision, ouverture d’esprit, courage, action et responsabilité. Cela signifie que les délégués doivent avoir une vision tant nationale qu'internationale pour prendre des décisions éclairées en matière de lois. Ils doivent faire preuve d'ouverture d'esprit et écouter sincèrement le peuple.

Les députés doivent également faire preuve de courage : sans courage, il est facile de céder au suivisme et de voter des lois qui ne servent pas l’intérêt du peuple. L'action consiste à transformer l'écoute en affirmation de soi dans l'arène parlementaire.

Quel message souhaitez-vous adresser aux députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et aux membres des Conseils populaires à tous les échelons ?

Mon message est très concis : Ayez une vision à long terme et agissez concrètement. Les représentants doivent agir concrètement et de manière responsable dans l'intérêt du peuple, de la nation et du pays. C'est la seule façon de mériter la confiance des électeurs et de répondre aux exigences de cette nouvelle ère de développement.

Quê Anh/CVN