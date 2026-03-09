Élections législatives et locales : percées technologiques pour garantir les droits des électeurs

Les élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 constituent une grande fête nationale.

Les préparatifs sont menés avec minutie et marquent des avancées notables non seulement dans la modernisation des procédures électorales mais aussi dans la transformation numérique.

Les plateformes liées à la base de données nationale sur la population et l’application VNeID sont largement déployées afin de garantir la transparence et l’exactitude du processus électoral, facilitant l’exercice des droits et devoirs civiques des électeurs.

Lors de ses séances de travail et d’inspection des préparatifs électoraux dans plusieurs localités, le secrétaire général du Comité central du Parti, Tô Lâm, a appelé à organiser les préparatifs de manière exemplaire afin de garantir un scrutin démocratique, conforme à la loi, sûr et économe, véritable fête pour l’ensemble de la population.

Selon le ministère de la Police, l’exploitation de la base de données nationale sur la population et de l’application VNeID a permis une avancée importante dans l’établissement des listes électorales. Au total, 3.320 sur 3.321 unités administratives au niveau communal utilisent désormais un logiciel pour établir les listes électorales (sauf la zone spéciale de Hoang Sa), permettant de gérer les données de plus de 78,5 millions d’électeurs, soit 99,48% des électeurs éligibles.

Dans le quartier de Ba Dinh à Hanoï, le contrôle et la vérification des données sont réalisés de manière synchronisée entre la Commission électorale locale et la Police du quartier grâce à la base de données nationale sur la population. Le quartier compte 34.840 électeurs répartis dans sept bureaux de vote, et les listes électorales ont été affichées dans 27 lieux publics conformément à la réglementation.

Dans le quartier de Sa Dec, province de Dông Thap, des modèles appelés "Be Cuc Sa Dec" ont été installés dans les espaces publics pour permettre aux habitants de consulter facilement les informations électorales. En scannant un code QR, les citoyens peuvent accéder aux informations relatives aux circonscriptions électorales, aux bureaux de vote, aux biographies des candidats et aux procédures de vote.

Nguyên Thi Viêt Nga, vice-cheffe de la délégation des députés de Hai Phong à l’Assemblée nationale, estime que la diversification des formes de contact avec les électeurs, y compris en ligne, contribue à élargir l’espace démocratique et à améliorer la diffusion des informations sur les candidats.

Cette année, en plus des formes traditionnelles de communication, de nombreuses localités utilisent les technologies numériques, les réseaux sociaux et les plateformes en ligne pour diffuser largement les informations sur les élections. A Cân Tho, Son La, Dà Nang et Nghê An, l’intelligence artificielle est utilisée pour rendre l’information électorale plus visuelle et accessible.

Lors de la conférence nationale en ligne sur les préparatifs électoraux, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, également président du Conseil électoral national, a affirmé que les préparatifs, du niveau central au niveau local, se déroulaient globalement conformément au calendrier et à la réglementation.

Partout dans le pays, les préparatifs électoraux sont déployés de manière adaptée aux réalités locales afin de garantir le droit de vote de tous les citoyens.

À Dà Nang, qui compte plus de 2,18 millions d’électeurs répartis dans 93 communes et quartiers ainsi qu’une zone spéciale, les autorités ont élaboré des plans adaptés aux zones frontalières, insulaires et reculées.

Dans le bureau de vote N°30 du quartier d’Uông Bi (province de Quang Ninh), où se trouve l’hôpital Vietnam - Suède, des urnes mobiles seront utilisées pour permettre aux patients ne pouvant se déplacer d’exercer leur droit de vote.

Le 5 mars, le navire de surveillance des pêches 260 est arrivé au port de Hô Chi Minh-Ville, après plus d’une semaine en mer pour transporter une équipe électorale vers les zones maritimes. Au large, le vote anticipé s’est déroulé en toute sécurité sur 13 navires en mission. Le 1er mars, 100% des électeurs de la plate-forme DK1/9 ont accompli leur vote anticipé dans une atmosphère solennelle. Le 8 mars, 20 bureaux de vote sur les îles de la zone spéciale de Truong Sa ont organisé simultanément le vote anticipé, tandis que les zones centrales participeront au scrutin national le 15 mars.

Des régions montagneuses aux îles les plus éloignées, les préparatifs électoraux témoignent des efforts visant à permettre à chaque citoyen de participer pleinement à la vie politique nationale et d’exprimer sa confiance envers les représentants du peuple.

