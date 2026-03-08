Élections législatives et locales : vote anticipé dans les zones spéciales de Truong Sa et Thô Châu

Le matin du 8 mars, les militaires et les habitants de 20 des 22 bureaux de vote de la zone spéciale de Truong Sa (province de Khanh Hoa, Centre) se sont rendus aux urnes pour élire les députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires de tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, une semaine avant la date officielle du scrutin organisé dans l’ensemble du pays.

>> Élections législatives et locales : la nation appelée aux urnes

>> Élections législatives et locales : les dates clés à retenir

>> Élections législatives : un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs à An Giang

À 07h00, les cérémonies d’ouverture du scrutin ont été organisées simultanément dans les bureaux de vote, de manière solennelle et conformément aux règlements. Les électeurs se sont présentés tôt pour exercer leurs droits et devoirs civiques et choisir des candidats qualifiés pour l’Assemblée nationale et les Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

À 10h00, le vote anticipé dans les îles s’est déroulé en toute sécurité et conformément aux règlements. Certains bureaux de vote ont déjà achevé les opérations de vote. D’autres bureaux continuent d’accueillir les électeurs, notamment des pêcheurs en activité en mer, jusqu’à 19h00 conformément aux règlements.

Pham Thanh Liêm, président de la zone spéciale de Truong Sa, a indiqué qu’après la clôture du scrutin, les urnes seront dépouillées puis remises avec les bulletins pour être transférées vers le continent. Particularité des 20 bureaux de vote anticipé dans la zone spéciale de Truong Sa : en raison des activités de pêche en mer d’électeurs, des équipes électorales mobiles achemineront les urnes directement aux électeurs en poste de garde ou à bord des bateaux de pêche.

Outre les 20 bureaux de vote anticipé sur les îles, la zone spéciale de Truong Sa compte également le bureau de vote N°14 (salle de réunion de l’île Truong Sa) et le bureau de vote N°01 (salle de réunion de la Brigade 146), qui organiseront le scrutin le 15 mars, date officielle du vote à l’échelle nationale.

Localité particulière située à plus de 200 km du continent, la zone spéciale de Thô Châu, dans la province d’An Giang (Sud), a été autorisé par le Conseil électoral national à organiser un vote anticipé afin de s’adapter aux conditions de déplacement, aux exigences de défense et de sécurité ainsi qu’à la garantie des droits démocratiques des cadres, soldats et habitants de l’île.

Photo : VNA/CVN

Le matin du 8 mars, les électeurs de Thô Châu ont manifesté un fort sens des responsabilités en participant avec enthousiasme au vote pour élire les députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et les membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Bien que les bureaux de vote aient officiellement ouvert à 06h30, des centaines d’électeurs étaient déjà présents avant 06h00 pour participer au scrutin.

Selon la Commission électorale de Thô Châu, la localité compte 2.182 électeurs participant au vote pour l’Assemblée nationale et les Conseils populaires de tous les échelons pour le mandat 2026-2031.

VNA/CVN