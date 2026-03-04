Législatives 2026

Khanh Hoà souhaite des élus efficaces et proches des réalités locales

Alors que l’achèvement du cadre institutionnel doit être de plus en plus étroitement lié aux réalités du développement local, les électeurs de la province de Khanh Hoà expriment l’espoir que les députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et les membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031 joueront pleinement leur rôle dans l’élaboration des politiques publiques et des textes de loi, contribuant ainsi à poser les bases nécessaires pour faire de la province une ville placée sous l'autorité centrale avant 2030.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Nguyên Tân Tuân, ancien président du Comité populaire provincial de Khanh Hoà et député aux XIe, XIIe et XIIIe législatures, a partagé son analyse.

S’agissant de la qualité des candidats, il estime que la structure et la composition des candidatures sont "très équilibrées", représentant l’ensemble des couches sociales. Les candidats comprennent des responsables de ministères et d’organes centraux, des juristes, des représentants du monde entrepreneurial et des organisations religieuses.

Il se dit confiant que ces candidats contribueront à élever la qualité des travaux de la XVIᵉ législature et des Conseils populaires, afin d’assumer "la mission historique" consistant à parfaire l’édifice institutionnel, à bâtir un Vietnam prospère et puissant et à garantir une amélioration constante des conditions de vie de la population.

Interrogé sur les compétences requises dans un contexte de renforcement de l’activité législative spécialisée et de l’exercice de la fonction de supervision suprême, l’ancien dirigeant provincial souligne que les futurs élus devront faire preuve d’une détermination élevée sous la direction du Parti pour mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. Ils devront être exemplaires dans la participation à l’édification du système juridique national et dans la prise de décisions majeures pour le pays, tout en assurant une supervision rigoureuse de l’application des orientations et politiques du Parti.

Selon lui, les députés et les membres des Conseils populaires devront être profondément ancrés dans la réalité, comprendre les préoccupations des citoyens et représenter fidèlement leur volonté lors des sessions parlementaires. Il appelle à renforcer la proximité avec la population et à tirer parti des technologies numériques pour recueillir les avis et aspirations des électeurs.

Concernant le développement de Khanh Hoà, Nguyên Tân Tuân exprime l’espoir que les élus contribueront activement à la mise en œuvre de la Résolution n° 09-NQ/TW du 28 janvier 2022 du Bureau politique sur la construction et le développement de la province à l’horizon 2030, avec une vision à 2045. L’objectif est de faire de Khanh Hoà une ville placée sous l'autorité centrale avant 2030.

Les députés de la province devront, selon lui, défendre les intérêts des habitants en matière de développement socio-économique, de protection de la sécurité et de la souveraineté maritimes, et promouvoir des mécanismes favorables à la production et à l’investissement. Les membres des Conseils populaires, au plus près des citoyens, auront pour mission de proposer des politiques adaptées aux exigences du développement local et à l’amélioration de la qualité de vie.

Enfin, s’agissant du choix des électeurs, il rappelle que tous les candidats remplissent les critères légaux, mais que les citoyens doivent examiner attentivement leur parcours, leur expérience professionnelle et leurs programmes d’action afin de sélectionner des représentants véritablement aptes à porter leur voix et leurs aspirations dans les futures instances élues.

VNA/CVN