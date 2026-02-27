Finance, institutions et crédibilité : clés d'un Centre financier international vietnamien

Un Centre financier international (CFI) n’est pas seulement un hub pour les banques ou les fonds d’investissement, mais aussi une véritable scène géoéconomique où se construisent la crédibilité et l’influence nationales. Le Vietnam dispose aujourd’hui d’une opportunité stratégique pour tirer parti d’une telle plateforme et renforcer sa position sur les scènes financière régionale et mondiale, ont estimé des experts lors d’un séminaire tenu le 26 février à Londres.

Christine Le, directrice générale de la société Eastern Horizon Wealth Management et présidente de l’Association vietnamienne de la finance et de l’investissement au Royaume-Uni, a souligné que, pour le Vietnam, un CFI devrait marquer le passage du statut de bénéficiaire de capitaux à celui d’alloueur de capitaux.

Cette transition représente une montée en gamme dans la chaîne de valeur financière mondiale et incarne le soft power financier, a-t-elle affirmé, ajoutant que les analyses du Fonds monétaire international suggèrent que les pays qui contrôlent l'infrastructure financière, des systèmes de paiement et des mécanismes de valorisation des actifs aux cadres de règlement des différends, sont mieux placés pour façonner les normes du marché.

Dans la concurrence pour attirer les capitaux, de nombreuses juridictions misent fortement sur les incitations fiscales. Toutefois, l’expérience internationale montre que si ces avantages peuvent attirer rapidement des flux financiers, ce sont les institutions qui permettent de les retenir durablement. D’après des enquêtes de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), les investisseurs institutionnels accordent davantage d’importance à la prévisibilité des politiques publiques et à la protection des droits de propriété qu’aux régimes fiscaux préférentiels.

"La fiscalité est un outil de compétitivité, mais l'état de droit en est le fondement", a souligné Christine Le, prévenant qu'en l'absence d'un cadre juridique solide, les incitations risquent de ne générer que des flux à court terme et réversibles.

Alan Sellers, Pdg et fondateur de la compagnie Your Crypto Coach, a mis en lumière l'importance croissante des capacités d'exploration de données et de l'intelligence artificielle (IA) pour déterminer la compétitivité des places financières.

À l’ère de l’IA, une place financière est autant un espace de données qu’un espace géographique, a-t-il observé. Les paiements numériques, le cloud computing et l’analyse des risques en temps réel transforment progressivement les places financières en plateformes avancées de traitement de l’information.

La sécurité juridique, la crédibilité des autorités de régulation et l’exécution effective des contrats demeurent au cœur de toute place financière internationale performante.

Christine Le a enfin estimé que pour positionner son CFI comme un pont entre l’ASEAN, l’Asie de l’Est et les marchés occidentaux, le Vietnam doit s’appuyer sur trois piliers fondamentaux : un cadre juridique conforme aux normes internationales, une infrastructure de paiement et de marché des capitaux interopérable, et un environnement politique stable et prévisible à long terme.

Sur ces bases, le Vietnam pourrait évoluer d’une simple destination de capitaux vers un carrefour régional pour le financement des chaînes d’approvisionnement, la finance verte et les fintechs transfrontalières.

