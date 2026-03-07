Le tourisme vietnamien a toutes les cartes en main

La semaine dernière, la Une du numéro 9 du Courrier du Vietnam a sans doute intrigué les lecteurs qui ne connaissent pas encore la région de Dà Nang (Centre). Pour d’autres, cette Une aura ravivé souvenirs et sensations. Rappel des faits : nous étions perchés à 1.400 m d’altitude, sur le célèbre Pont d’Or, dans le vaste complexe de Bà Nà Hills aménagé par Sun World.

>> Hanoï entre dans une nouvelle ère du tourisme durable

>> Un tournant durable pour le tourisme vietnamien

>> Année nationale du tourisme : Gia Lai à l’honneur

>> Le tourisme de Hô Chi Minh-Ville en forte croissance, un nouvel élan à l’ère numérique

>> Un spectacle de drones lance le Festival de la lumière et du patrimoine 2026 à Hôi An

Inaugurée en 2018, cette passerelle piétonne spectaculaire, longue de 150 m, est devenue l’un des symboles touristiques du Centre. Célèbre pour ses deux mains géantes en pierre - bien visibles à la Une - qui semblent soutenir l’édifice, telle une divinité surgissant de la montagne, elle offre une vue panoramique appréciée des visiteurs, photographes et artistes.

On accède à la plateforme par téléphérique. Aux abords, les visiteurs peuvent flâner dans le Jardin de l’Amour ou dans un vaste espace architectural d’inspiration française. À cette altitude, la fraîcheur peut surprendre : mieux vaut prévoir une petite laine.

Au-delà de cette invitation au voyage, le numéro rappelait que le tourisme demeurera en 2026 un secteur majeur de l’économie vietnamienne. Les organes de gestion locaux ont procédé à des réorganisations conformément aux nouvelles limites administratives. Plusieurs localités ont créé des Services du tourisme ou des Services de la culture, des sports et du tourisme, issus de la fusion et de la restructuration d’anciennes provinces.

Aujourd’hui, cinq villes et provinces - Hanoï, Ninh Binh (Nord), Huê (Centre), Hô Chi Minh-Ville et An Giang (Sud) - disposent d’un Service du tourisme, tandis que les 29 autres sont dotées d’un Service de la culture, des sports et du tourisme. Le Vietnam, à l’instar du Japon, a enregistré la plus forte croissance mondiale du nombre de visiteurs internationaux au cours du premier semestre 2025, avec une hausse de 21% par rapport à la même période de 2024.

Pour atteindre l’objectif de 25 millions de visiteurs internationaux en 2026, l’Administration nationale du tourisme privilégie le développement d’un tourisme vert, l’amélioration de la qualité des services, la formation des ressources humaines et la conquête de nouveaux marchés.

Elle mise également sur les atouts durables du pays : paysages naturels, sites historiques, richesse culturelle, hospitalité et patrimoines reconnus par l’UNESCO.

Dans cette perspective, la province de Gia Lai (Centre) accueillera l’Année nationale du tourisme 2026. Entre mer et montagne, cette province de 21.500 km² - la deuxième plus vaste du pays - illustre à sa manière la diversité des paysages vietnamiens.

Hervé Fayet/CVN