Les tensions au Moyen-Orient auraient un impact modéré sur l’économie vietnamienne

Les analystes de la société de gestion d’investissements VinaCapital estiment que l’impact direct des tensions géopolitiques croissantes au Moyen-Orient sur l’économie vietnamienne, dans le scénario de référence, devrait rester limité, même si le conflit fait grimper en flèche les prix mondiaux du pétrole et des valeurs refuges comme l’or.

Selon Michael Kokalari, directeur de l’analyse macroéconomique et des études de marché chez VinaCapital, le conflit ne devrait pas affecter significativement le Vietnam. Les exportations vers le Moyen-Orient représentent moins de 3% du chiffre d’affaires total des exportations vietnamiennes, et la probabilité d’une campagne terrestre de grande ampleur et prolongée en Iran est jugée relativement faible.

VinaCapital considère la situation comme une version plus intense du « conflit de 12 jours » de l’année dernière, ce qui signifie que les tensions pourraient durer plus longtemps, mais qu’elles créeraient principalement un choc brutal, bien que de courte durée, sur les marchés financiers mondiaux.

L’impact le plus net sur l’économie vietnamienne proviendrait de la hausse des prix du pétrole. Depuis le début de l’année, les prix mondiaux du pétrole ont augmenté d’environ 30%, ce qui pourrait faire passer l’inflation selon l’IPC au Vietnam d’environ 2,5% en glissement annuel à près de 4% dans les prochains mois.

Toutefois, les carburants ne représentent qu’environ 4% du panier de biens et services sur lequel l’indice est calculé, tandis que les produits alimentaires – majoritairement produits localement – en représentent près de 36%. Par conséquent, le choc des prix de l’énergie est considéré comme gérable, même si la hausse des coûts de transport et de logistique pourrait entraîner une augmentation des prix intérieurs.

La hausse des prix du pétrole pourrait également peser sur la croissance du PIB, car le Vietnam est un importateur net d’énergie, ses importations nettes représentant environ 1% de son PIB par rapport à sa consommation d’énergie. Néanmoins, le gouvernement dispose encore d’une marge de manœuvre pour atténuer cet impact grâce à des mesures de soutien à la croissance.

La flambée des prix du pétrole pourrait également être partiellement amortie par les projets de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) d’augmenter sa production à partir d’avril, tandis que les stocks de carburant – notamment en Chine – atteindraient des niveaux records depuis plusieurs années.

Parallèlement, le renforcement du dollar américain et la hausse des cours de l’or pourraient exercer une pression à la baisse sur le dông vietnamien.

Conjuguée à une inflation plus élevée, cette situation pourrait entraîner une hausse des taux de dépôt à 12 mois de 50 à 100 points de base cette année, pour atteindre environ 7 % par an.

Dans un scénario moins favorable où le prix du pétrole dépasserait 100 dollars américains le baril, l’inflation pourrait excéder 5% et les taux d’intérêt des dépôts pourraient grimper au-delà de 7 à 8%, tandis que la croissance du PIB pourrait chuter d’environ deux points de pourcentage.

La hausse des coûts de l’énergie pèserait également sur les dépenses des ménages. Actuellement, les ménages vietnamiens consacrent environ 6% de leurs dépenses totales à l’essence et au gaz. Si le prix du pétrole augmentait d’environ 70%, cette part pourrait dépasser 10%, contraignant les ménages à réduire leurs dépenses dans d’autres domaines.

Sur les marchés boursiers, la hausse des prix du pétrole, des coûts de transport maritime et des taux d’intérêt pourrait accroître la volatilité à court terme et accentuer les divergences sectorielles. Les distributeurs de produits pétroliers, les raffineurs, les sociétés de services pétroliers, les producteurs de caoutchouc naturel, les opérateurs portuaires et maritimes, ainsi que les entreprises d’engrais et d’or pourraient en bénéficier.

À l’inverse, les secteurs sensibles aux prix des carburants et aux taux d’intérêt, tels que le transport aérien, le tourisme et l’immobilier, pourraient être soumis à des pressions.

De manière générale, les analystes de VinaCapital estiment que l’impact des tensions au Moyen-Orient sur l’économie vietnamienne restera probablement de courte durée et modéré, tandis que les fluctuations du marché pourraient créer des opportunités pour les investisseurs à long terme d’accumuler des actions à des valorisations plus attractives.

