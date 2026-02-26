Têt 2026

La gouverneure générale d’Australie salue les contributions de la communauté vietnamienne

Selon le site sbs.com.au du 25 février, la gouverneure générale d’Australie, Sam Mostyn, a participé pour la première fois à la Foire du Têt 2026, organisée au Fairfield Showground, un espace communautaire situé dans la région du Greater Western Sydney, et a adressé ses vœux de Nouvel An à la communauté vietnamienne.

>> Le Vietnam et l'Australie renforcent leur coopération dans la défense

>> "Hanoï 5 Portes", le train touristique salué par le site d’information The Australian

>> La Foire du Printemps 2026 vue par un entrepreneur vietnamien en Australie

>> La frégate lance-missiles Quang Trung - 016 en route vers l’Australie pour l’exercice Kakadu 2026

Photo : VNA/CVN

La gouverneure générale d’Australie a souligné que plus de 50 ans de contributions des quelque 320.000 Vietnamiens vivant en Australie constituaient une partie indissociable de l’histoire du succès du pays.

Selon elle, des fêtes telles que le Têt ne se contentent pas de préserver la culture, mais contribuent également à renforcer la solidarité, la compréhension mutuelle et la force de la société multiculturelle australienne.

La gouverneure générale Sam Mostyn a déclaré qu’en tant que représentante nationale, elle souhaitait toujours raconter les histoires qui font la grandeur de l’Australie, et que l’une d’entre elles était précisément le parcours des plus de 320.000 Vietnamiens ayant apporté des contributions significatives à ce pays d’Océanie.

À l’occasion du Nouvel An lunaire, elle a adressé ses vœux de chance et de succès à la communauté vietnamienne en Australie.

Évoquant sa visite au Vietnam en 2025, la gouverneure générale Sam Mostyn a mis en avant le renforcement constant des relations bilatérales dans de nombreux domaines, de l’éducation à l’économie.

Elle a affirmé qu’il était impossible de parler d’une Australie prospère sans évoquer l’histoire et les contributions de la communauté vietnamienne au cours des 50 dernières années.

VNA/CVN