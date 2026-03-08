Un juriste à Washington souligne les attentes pour la XVIe législature de l’AN vietnamienne

Le 15 mars 2026, les électeurs de tout le pays participeront aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

>> Élections législatives et locales : vote anticipé dans les zones spéciales de Truong Sa et Thô Châu

>> À une semaine du scrutin, les préparatifs électoraux s’intensifient

>> Un expert canadien souligne le rôle clé de l’Assemblée nationale du Vietnam

Photos : VNA/CVN

Au-delà d’un événement politique et juridique majeur et d’un large exercice démocratique dans toute la société, ce scrutin constitue également l’occasion pour chaque citoyen d’exercer directement son droit de souveraineté, d’exprimer sa volonté et d’assumer sa responsabilité envers le développement du pays.

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à cette occasion, Dang Chiên Thang, avocat et conseiller juridique inscrit à Washington DC, a rappelé que la XVe législature de l’Assemblée nationale (2021-2026) avait exercé son mandat dans un contexte particulièrement difficile marqué par la pandémie de COVID-19.

Malgré ces difficultés, le pays a réussi à stabiliser la société et à relancer l’économie, a-t-il estimé, ajoutant que l’activité législative de la XVe législature s’était poursuivie efficacement, avec l’adoption de 51 lois et de 31 résolutions normatives.

Selon lui, ces textes ont fondamentalement légiféré sur des questions majeures du Vietnam, allant de la défense et de la sécurité à la justice, au droit civil, à l’économie ainsi qu’aux droits de l’homme, notamment dans les domaines de l’éducation, de la santé et du règlement des plaintes et dénonciations. Par ailleurs, certaines nouvelles lois ont abordé en temps opportun des domaines émergents tels que l’intelligence artificielle, les hautes technologies, la transformation numérique et les centres financiers internationaux.

Dang Chiên Thang a estimé qu’il était encore tôt pour évaluer pleinement l’efficacité et la stabilité des lois régissant ces nouveaux domaines, mais que l’essentiel résidait dans le fait que le Vietnam avait pris l’initiative d’y accorder de l’attention et d’engager les premières démarches.

Dans son programme de travail, la XVe législature de l’AN a également traité des questions urgentes, notamment la levée des obstacles liés aux mécanismes de gestion des grandes métropoles, tout en fixant des objectifs de développement à moyen terme à travers l’approbation de projets nationaux majeurs et en poursuivant une vision à long terme avec les programmes cibles nationaux.

Concernant les domaines juridiques qui devraient être prioritaires pour la XVIᵉ législature, Dang Chiên Thang a estimé que le Vietnam attachait une importance croissante au développement de l’économie privée. L’orientation "peuple prospère – pays puissant" fondée sur le développement de l’économie privée constitue une démarche appropriée et inévitable, même si le développement du secteur privé pose également des défis aux législateurs, a-t-il estimé.

S’agissant de l’amélioration des mécanismes d’élaboration et de supervision de l’application des lois, Dang Chiên Thang a suggéré que l’AN puisse mettre en place un mécanisme de supervision plus proactif basé sur les entités supervisées. L’AN pourrait ainsi demander au gouvernement et aux ministères de présenter des rapports d’inspection périodiques, en dehors des sessions parlementaires, concernant les grands groupes économiques et les projets nationaux majeurs relevant des secteurs public et privé, notamment dans la gestion et l’utilisation des ressources appartenant à l’ensemble du peuple.

Selon lui, un tel mécanisme proactif permettrait à l’AN d’exercer en temps utile son pouvoir suprême en tant qu’organe représentant le peuple afin de garantir la transparence dans la gestion des intérêts publics.

Il a également souligné que les députés étaient élus par le peuple et représentaient les droits et les intérêts des citoyens. Les fonctions et mécanismes de supervision de l’application des lois reposent sur ce principe fondamental "par le peuple – pour le peuple".

VNA/CVN