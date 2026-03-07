Élections législatives : un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs à An Giang

Le vice-président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Quang Phuong, a effectué samedi 7 mars une visite de travail dans la province d’An Giang (Sud) afin de superviser les préparatifs des élections des députés à la XVI e législature de l’AN et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

>> Élections législatives 2026 : des représentants à la hauteur des attentes

>> Élections législatives et locales : les dates clés à retenir

>> Rencontre d'électeurs de Phu Tho avant les élections législatives

Photo : VNA/CVN

Trân Quang Phuong, également membre du Conseil électoral national et de chef de la sous-commission chargé de la sécurité et de l’ordre social, a travaillé avec la Commission électorale provinciale sur les mesures de protection de la sécurité et de l’ordre social, et d'organisation du scrutin.

Selon la Commission électorale provinciale, An Giang a appliqué rigoureusement les directives du Bureau politique, du Premier ministre et des ministères de la Sécurité publique et de la Défense pour la préparation des élections. La situation sécuritaire à An Giang reste stable, sans incident majeur signalé.

En tant que province frontalière revêtant une importance stratégique en matière de défense, la police d'An Giang a coordonné étroitement ses actions avec les localités concernées afin de mettre en place 2 712 bureaux de vote. Les opérations de recensement électoral sont désormais achevées, avec plus de 3,6 millions d’électeurs enregistrés sur l’ensemble du territoire provincial. Le processus de consultation et de sélection des candidats s’est déroulé conformément aux réglementations en vigueur. Par ailleurs, la protection des secrets d’État, la cybersécurité et la lutte contre la désinformation ont été renforcées.

En particulier, 100% des officiers et soldats des forces armées provinciales ont été informés de leurs tâches, maintenus en état de préparation au combat et ont régulièrement mis en pratique des plans pour faire face aux situations émergentes.

Le vice-président de l’AN a salué les efforts proactifs de la permanence du Comité provincial du Parti et de la Commission électorale d'An Giang. Il a toutefois insisté sur la nécessité de poursuivre une communication dynamique afin d’aider les citoyens à choisir des représentants dotés de compétences et de vertus morales.

Tenant compte des particularités géographiques de la province, Trân Quang Phuong a suggéré des solutions innovantes pour garantir le droit de vote des citoyens. Pour les quelque 3 600 bateaux de pêche et les milliers de pêcheurs opérant souvent en mer, il a préconisé l'utilisation des postes de contrôle des garde-frontières comme "urnes mobiles". Pour les personnes âgées ou à mobilité réduite, des dispositifs de vote à domicile devront être mis en place par les groupes électoraux.

Enfin, le dirigeant a exhorté les forces de défense et de sécurité à organiser des exercices de simulation rigoureux, selon le principe de responsabilités clairement définies, afin de prévenir toute tentative de sabotage. Il a également souligné l’importance d’aménager les bureaux de vote de manière scientifique pour éviter les encombrements aux heures de pointe et garantir la sécurité et la sûreté du scrutin.

VNA/CVN