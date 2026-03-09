Élections législatives

Des attentes pour les décisions de la nouvelle phase de développement

Les électeurs vietnamiens se préparent à participer le 15 mars aux élections des députés de la XVI e Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, afin de choisir des représentants capables de porter la volonté et les aspirations du peuple.

>> Élections législatives et locales : la nation appelée aux urnes

>> Élections législatives : un vice-président de l’AN inspecte les préparatifs à An Giang

>> Élections législatives et locales : vote anticipé dans les zones spéciales de Truong Sa et Thô Châu

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, Nguyên Duy Anh, président d’honneur de l’Association des Vietnamiens dans la préfecture de Fukuoka au Japon et secrétaire général du Réseau mondial pour l'enseignement du vietnamien et de la culture vietnamienne, a décidé de rentrer au pays pour voter en personne.

Lors d’un entretien accordé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Japon, il a partagé ses attentes et celles de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Selon lui, la XVe Assemblée nationale et les Conseils populaires du mandat 2021-2026 ont laissé des résultats marquants, notamment dans le perfectionnement du cadre institutionnel, la relance socio-économique, la garantie du bien-être sociale, ainsi que la promotion de la transformation numérique, de la science-technologie et de l’intégration internationale.

Il a également estimé que l’organisation anticipée de ces élections - deux mois plus tôt que prévu - reflète la volonté des autorités de consolider rapidement les organes dirigeants afin d’assurer la stabilité et l’efficacité de la gouvernance, alors que le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement et met en place un appareil administratif plus rationalisé.

Pour la prochaine législature, Nguyên Duy Anh considère que les futurs députés devront réunir trois qualités essentielles : un courage politique et une vision stratégique pour élaborer des politiques à long terme jusqu’en 2030, avec une perspective vers 2045 ; un sens des responsabilités et une proximité avec les citoyens, afin de refléter fidèlement les attentes des électeurs ; un esprit d’innovation et une capacité d’intégration internationale, indispensables dans un contexte de mondialisation et de transformation numérique.

Il a souligné par ailleurs l’importance croissante de la diplomatie parlementaire, notamment à travers la participation du Vietnam à des forums comme l’Union interparlementaire (UIP/IPU) et l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA). Ces activités contribuent à renforcer la confiance, à promouvoir la coopération internationale et à améliorer la position du Vietnam sur la scène mondiale.

Selon lui, le renforcement des canaux parlementaires contribue à créer un environnement de coopération plus favorable entre les pays, ouvrant ainsi davantage d’opportunités dans les domaines de l’économie, de l’éducation, de la science-technologie et des échanges entre les peuples.

Nguyên Duy Anh a également estimé que le lien avec la communauté vietnamienne à l’étranger peut soutenir la diplomatie parlementaire car les Vietnamiens d’outre-mer constituent une "passerelle" entre le Vietnam et leurs pays d’accueil.

Dans les temps à venir, le Vietnam devrait continuer à jouer un rôle actif dans les forums parlementaires régionaux et internationaux, tout en renforçant les échanges de délégations et le partage d’expériences en matière législative et de gouvernance.

La mise en œuvre parallèle de la diplomatie parlementaire, de la diplomatie d’État et de la diplomatie populaire permettra de valoriser plus efficacement la force globale de l’action extérieure du Vietnam au service du développement national dans le nouveau contexte.

VNA/CVN