Élections législatives : Tuyên Quang se mobilise pour le grand rendez-vous démocratique

À l’approche des élections des députés à la XVI e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires de tous niveaux pour le mandat 2026-2031, la province septentrionale de Tuyên Quang intensifie ses préparatifs afin de faire de ce rendez-vous politique majeur une véritable fête de la démocratie populaire.

Photo : VNA/CVN

Dans une interview accordée à Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Hâu A Lênh, membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti et chef du Comité de pilotage électoral de la province, a affirmé la ferme détermination des autorités locales à organiser avec succès ce scrutin et à sélectionner des délégués véritablement exemplaires, capables de représenter fidèlement les aspirations du peuple.

S'appuyant sur la directive 46 du Bureau politique et sur le cadre juridique établi par l'Assemblée nationale et le gouvernement, la province a déjà franchi des étapes cruciales, notamment la mise en place d'un comité de pilotage dédié et la finalisation des listes de candidats.

Hâu A Lênh a précisé que, malgré les défis posés par la nouvelle configuration territoriale de la province, les autorités locales adoptent une approche globale et cohérente, intégrant les dimensions politique, idéologique, organisationnelle et professionnelle. L’objectif est de garantir le succès du scrutin et de contribuer efficacement à la mise en œuvre des résolutions des congrès du Parti à tous les niveaux dès la première année du nouveau mandat.

Afin d’assurer le bon déroulement de cette échéance électorale, la province a identifié quatre missions prioritaires, à commencer par le renforcement du rôle de direction des comités du Parti et des comités de pilotage électoral à tous les échelons. Le secrétaire provincial a également insisté sur la nécessité pour la Commission électorale provinciale et les organes concernés de respecter scrupuleusement les procédures légales afin de garantir l'équité et l'objectivité, tout en permettant aux électeurs de s'impliquer dès les premières phases du processus. Parallèlement, un effort particulier est consenti en matière de communication pour sensibiliser les citoyens à la portée de leur vote, leurs responsabilités et leur devoir, tandis qu'un dispositif de sécurité rigoureux est déployé pour assurer la sérénité du scrutin.

S’adressant aux habitants des différentes ethnies de la province, Hau A Lenh a lancé un appel à l’unité et à une participation massive à ce grand rendez-vous électoral. Selon lui, chaque bulletin de vote ne constitue pas seulement le choix d’un représentant qualifié, mais aussi une expression de confiance envers les institutions de l’État.

Fort de la mobilisation de l’ensemble du système politique, de l’esprit de solidarité, des riches traditions révolutionnaires de Tuyên Quang et du consensus entre les ethnies, le secrétaire provincial s’est dit pleinement convaincu que ces élections se dérouleront avec succès.

VNA/CVN