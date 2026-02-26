Élections législatives et locales : conférence nationale sous la présidence du chef de l'AN

Trân Thanh Mân, président de l’Assemblée nationale (AN) et du Conseil électoral national, a présidé jeudi matin 26 février une conférence nationale hybride consacrée au déploiement des travaux électoraux relatifs aux élections des députés de la XVIᵉ législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

L’événement, organisé en présentiel au siège de l’organe législatif, a été diffusé en direct vers 34 points de relais au niveau provincial et 3.321 points au niveau communal à travers tout le pays.

Dans son allocution d’ouverture, la vice-présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Thanh, a souligné l’importance de cette conférence qui a pour objectif d’évaluer de manière global les résultats obtenus, de préciser les difficultés et les obstacles persistants pour proposer des mesures visant à les résoudre.

Elle a précisé que ce scrutin se distingue par plusieurs innovations majeures, telles que la tenue dans le contexte d’application du modèle d’administration locale à deux niveaux, et l’intégration accrue des technologies de l’information et de la transformation numérique.

Rappelant le 25 juin 2025, date à laquelle l’Assemblée nationale a adopté la Résolution n°211/2025/QH15 portant création du Conseil électoral national, elle a indiqué que 246 jours s’étaient écoulés et qu’un volume de travail très important avait été déployé pendant cette période.

À seulement 17 jours de l’échéance électorale, Nguyên Thi Thanh a insisté sur le caractère décisif de la phase finale, appelant à une concentration maximale, à une mise en œuvre rigoureuse et à une coordination étroite entre les différents niveaux, afin d’assurer le bon déroulement et le succès d’un scrutin mobilisant plus d’un million de cadres et de fonctionnaires, du niveau central au niveau local.

Conformément aux conclusions du Bureau politique, l’accent doit être mis sur la qualité du personnel sélectionné, le respect des quotas de députés et de membres des Conseils populaires à tous les échelons, notamment des députés à temps plein au niveau central, ainsi que sur l’efficacité de la campagne de communication nationale.

Lors de la conférence nationale organisée le 15 novembre 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné que ce scrutin constituait une occasion de démontrer la capacité de direction du Parti ainsi que l’efficacité de l’appareil d’État et du système politique après la restructuration organisationnelle. Les élections à venir représentent une mission politique centrale de l’année 2026. Il incombe désormais à l’ensemble du Parti, à l’ensemble du peuple et à l’ensemble des forces armées d’organiser avec soin les préparatifs, afin de garantir le succès de ce scrutin, qui doit être démocratique, légal, sûr et économique, tout en demeurant une véritable fête pour toute la population.

VNA/CVN